ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Российский газ опустошил карман Киева

17 марта 2017, пятница, 16:44 – ИА СОЧИ-24

Российский газ опустошил карман Киева
Российский газ опустошил карман Киева
Этой зимой Украина переплатила за газ почти 300 миллионов долларов. После отказа закупать его у России напрямую Киеву пришлось потратить немалые суммы за реверсивное топливо.
О финансовых потерях Украины сообщили эксперты Фонда
национальной энергетической безопасности в своем докладе. В общей сложности в
период с декабря 2016-го по февраль 2017 года Киев импортировал 4,48 миллиарда кубометров
газа. Согласно официальным данным, цена за кубометр голубого топлива в феврале колебалась от 229 до 246 долларов.
Если бы Киев не отказался от контракта с "Газпромом",
который "Нафтогаз" посчитал несправедливым и нерыночным, украинцы могли бы
получать газ примерно по 180 долларов в декабре прошлого года и по 205 долларов в 2017
году.
Получается, что принципы стали для Киева дороже денег. Украинские
политики предпочли переплатить за голубое топливо, выгоду из чего извлекли европейские
трейдеры, а страдает от этого промышленность страны и простые граждане.
Киев перестал закупать российский газ в ноябре 2015-го. В
этом году Украина поплатилась за это тем, что 15
февраля была вынуждена ввести чрезвычайное положение в энергетике. Объявленная
радикалами в начале года блокада Донбасса привела к тому, что крупные
промышленные предприятия и ТЭЦ остались без угля.
Министр энергетики и
угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что прямой
импорт электроэнергии или газа из России на газомазутные
блоки электростанций может стать альтернативным вариантом покрытия дефицита
антрацитового угля из Донбасса. Но покупать российский газ Украина не хочет из-за высоких,
по ее мнению, цен. А уголь не поставляется из-за блокады Донбасса, которую на этой неделе узаконил президент Петр Порошенко. Она будет действовать,
пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскую
юрисдикцию. В Донецке и Луганске в ответ заявили, что такие действия
украинских властей противоречат минским договоренностям.
Недавно киевские власти сообщили, что ведут переговоры о поставке миллиона тонн антрацитового угля из США. Из-за начавшегося весной 2014
года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт,
которые остались на территориях самопровозглашенных республик.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:15
Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом

В небе над Стамбулом молния поразила два лайнера, которые готовились к посадке в аэропорту имени Ататюрка..»

сегодня, 20:46
Как климат влияет на форму носа человека

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) выяснили как климат влияет на форму человеческого носа. Для этого они проанализировали орган обоняния людей из разных стран...»

сегодня, 20:45
Запад в восторге от экономической тактики Путина

На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе, Россия из изгоя превратилась в безопасную гавань для инвесторов. Так западная пресса оценила политику, проводимую президентом Владимиром Путиным...»

сегодня, 20:00
Силовики перекрыли Красную площадь в Москве

В столице закрыли для пешеходов Красную площадь..»

сегодня, 19:31
Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»

сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

сегодня, 19:14
Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"

Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»

сегодня, 19:14
Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака

Украинские ученые сделали сенсационное заявление. Они рассказали о создании лекарств, которые помогут вылечить рак...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:15
Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом

В небе над Стамбулом молния поразила два лайнера, которые готовились к посадке в аэропорту имени Ататюрка..»

сегодня, 20:46
Как климат влияет на форму носа человека

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) выяснили как климат влияет на форму человеческого носа. Для этого они проанализировали орган обоняния людей из разных стран...»

сегодня, 20:45
Запад в восторге от экономической тактики Путина

На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе, Россия из изгоя превратилась в безопасную гавань для инвесторов. Так западная пресса оценила политику, проводимую президентом Владимиром Путиным...»

сегодня, 20:00
Силовики перекрыли Красную площадь в Москве

В столице закрыли для пешеходов Красную площадь..»

сегодня, 19:31
Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»

сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»

сегодня, 19:14
Украинцев призвали голодать для "победы над Россией"

Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»

сегодня, 19:14
Украинские ученые похвастались созданием лекарства от рака

Украинские ученые сделали сенсационное заявление. Они рассказали о создании лекарств, которые помогут вылечить рак...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.