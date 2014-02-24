Российский газ опустошил карман Киева

17 марта 2017, пятница, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Российский газ опустошил карман Киева

Этой зимой Украина переплатила за газ почти 300 миллионов долларов. После отказа закупать его у России напрямую Киеву пришлось потратить немалые суммы за реверсивное топливо.О финансовых потерях Украины сообщили эксперты Фонданациональной энергетической безопасности в своем докладе. В общей сложности впериод с декабря 2016-го по февраль 2017 года Киев импортировал 4,48 миллиарда кубометровгаза. Согласно официальным данным, цена за кубометр голубого топлива в феврале колебалась от 229 до 246 долларов.Если бы Киев не отказался от контракта с "Газпромом",который "Нафтогаз" посчитал несправедливым и нерыночным, украинцы могли быполучать газ примерно по 180 долларов в декабре прошлого года и по 205 долларов в 2017году.Получается, что принципы стали для Киева дороже денег. Украинскиеполитики предпочли переплатить за голубое топливо, выгоду из чего извлекли европейскиетрейдеры, а страдает от этого промышленность страны и простые граждане.Киев перестал закупать российский газ в ноябре 2015-го. Вэтом году Украина поплатилась за это тем, что 15февраля была вынуждена ввести чрезвычайное положение в энергетике. Объявленнаярадикалами в начале года блокада Донбасса привела к тому, что крупныепромышленные предприятия и ТЭЦ остались без угля.Министр энергетики иугольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что прямойимпорт электроэнергии или газа из России на газомазутныеблоки электростанций может стать альтернативным вариантом покрытия дефицитаантрацитового угля из Донбасса. Но покупать российский газ Украина не хочет из-за высоких,по ее мнению, цен. А уголь не поставляется из-за блокады Донбасса, которую на этой неделе узаконил президент Петр Порошенко. Она будет действовать,пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскуююрисдикцию. В Донецке и Луганске в ответ заявили, что такие действияукраинских властей противоречат минским договоренностям.Недавно киевские власти сообщили, что ведут переговоры о поставке миллиона тонн антрацитового угля из США. Из-за начавшегося весной 2014года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт,которые остались на территориях самопровозглашенных республик.

СОЧИ 24