Российское судно столкнулось с траулером у берегов Испании
20 марта 2017, понедельник, 22:14 – ИА СОЧИ-24
Российское торговое судно столкнулось с рыболовецким траулером у берегов Барселоны. В результате происшествия без вести пропали двое членов экипажа испанского корабля. Еще двое были спасены и госпитализированы. Инцидент случился около 17:30 по мск в трех километрах от Барселоны, передает ТАСС. Подробности происшествия выясняются.
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