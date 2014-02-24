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Российского актера убили в Донбассе вчера, 22:16 Известный российский актер Эркин Исманов погиб в Донбассе. Мужчина попал под минометный обстрел, который был направлен на поселок Коминтернов...»

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Странное место смерти тестя Кержакова озадачило россиян вчера, 21:45 Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»



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Опознаны все жертвы теракта в метро Петербурга вчера, 19:13 Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать всех 13 погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга..»

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