Российского актера убили в Донбассе

Известный российский актер Эркин Исманов погиб в Донбассе. Мужчина попал под минометный обстрел, который был направлен на поселок Коминтернов. "28 мин было выпущено по Коминтернову, в результате обстрела погиб мирный житель Эркин Махмуджанович Исманов, 1974 года рождения" – цитирует Life.ru представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина. Также о гибели актера сообщили и украинские СМИ. По некоторым данным, Исманов воевал в Вооруженных силах ДНР. Однако в штабе оперативного командования "Донецк" эту информацию опровергли. По информации украинских СМИ, Исманов начал воевать в Донбассе с 2014 года. До этого у него уже был опыт боевых действий в Чечне, сообщает "ТСН". В Москве Исманов подрабатывал актером. Мужчина с яркой, запоминающейся внешностью в основном играл в боевиках. Наиболее известные его картины – "Кремень", "Пасечник", "Крапленый" и "Инспектор Купер". Судя по фото, которые Исманов выкладывал в своем аккаунте "Вконтакте", его партнерами по фильмам были известные личности, как Валерий Золотухин, Кристина Асмус и многие другие.
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Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной гибели сенатора Вадима Тюльпанова, а также того, где это случилось. Дело в том, что спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором и произошла трагедия, место весьма странное, с неоднозначной репутацией...»
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»