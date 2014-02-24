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Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах

9 января 2017, понедельник, 22:28 – ИА СОЧИ-24

Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах

Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости. По данным издания "Прото тема", дипломат не вышел на работу и не ответил на звонки, после чего его коллеги совместно с полицией вскрыли дверь. Она была закрыта на ключ изнутри. В посольстве России в Греции подтвердили факт смерти дипломата. Телеканал CNN Greece уточняет, что речь идет о консуле Андрее Маланине. Ведется расследование.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:15
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