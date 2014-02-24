Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
9 января 2017, понедельник, 22:28 – ИА СОЧИ-24
Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости. По данным издания "Прото тема", дипломат не вышел на работу и не ответил на звонки, после чего его коллеги совместно с полицией вскрыли дверь. Она была закрыта на ключ изнутри. В посольстве России в Греции подтвердили факт смерти дипломата. Телеканал CNN Greece уточняет, что речь идет о консуле Андрее Маланине. Ведется расследование.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»