Россия отказалась отчитываться перед НАТО

В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе. Страны НАТО обеспокоены появлением ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. По некоторым данным, руководство альянса намерено потребовать отчета о размещении войск во время саммита в Брюсселе. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин пояснил, что Москва отчитываться перед Западом не собирается. "Об этом речи не идет", – уверен он. Дипломат добавил, что на саммите Россия – НАТО пройдет обсуждение самых проблемных моментов двусторонних отношений. "Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность", – цитирует Келина РИА Новости. Он отметил, что беседа пройдет на уровне постпредов и послов.Отметим, в НАТО уже не раз выражали обеспокоенность по поводу размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. В Москве же отмечали, что делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность своей страны.
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В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»
Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»
Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»
У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре...»
У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»