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Россия признана одной из лучших стран мира
7 марта 2017, вторник, 12:30 – ИА СОЧИ-24
За 2016 год Россия потеряла три позиции. Возглавила список Швейцария, второе
место досталось Канаде, а закрыла тройку лидеров Великобритания. Также в первую десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.
Россия по критерию влияния в мире
уступила только США, получив вторую позицию. По темпам роста экономики она заняла восьмое место. Аутсайдерами рейтинга из 80 стран стали Алжир, занявший 78-ю
позицию, расположившийся строкой ниже Иран, а закрыла список лучших стран мира
Сербия, сообщается на сайте US News
& World Report.
Член комитета
Госдумы по международным делам Виталий Милонов к американскому списку отнесся скептически. Депутат отметил, что разные
рейтинги противоречат друг другу. "Нам должно быть наплевать. Априори
воспринимать западные рейтинги – это неинтересно", – цитирует его НСН.
Милонов согласился с тем, что Швейцария заслуженно заняла первое место, а вот занятую
Канадой вторую позицию поставил под сомнение. "Нужно обратить
внимание наших граждан по отношению к нашей собственной стране", – заключил
депутат.
При составлении рейтинга учитывались девять критериев. В его основу
лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 государств.
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