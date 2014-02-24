Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству

3 апреля 2017, понедельник, 16:14 – СОЧИ-24



Россия призвала ЕСПЧ к сотрудничеству

В Германии прошла международная конференция "Сотрудничество вместо конфронтации" с участием европейских политиков. На встрече был представлен доклад Центра актуальной политики "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления".событии приняли участие депутаты национальных и европейского парламентов,политические эксперты и аналитики из Германии, России, Чехии, Румынии, Италии,Бельгии и других европейских стран. Они обсуждали будущее российско-европейских отношений, обоюдныйущерб от антироссийских санкций и действия структур Совета Европы противРоссии.ДиректорЦентра актуальной политики Андрей Татаринов и его ведущий эксперт Виктор Олевичпредставили на конференции доклад "ЕСПЧ: от института правосудия к инструментуполитического давления". Упоминания Европейского суда по правам человека вконтексте России встречаются все чаще не только в российской прессе, но имировых СМИ. Деятельность органов Совета Европы на российском направлении сталаочевидным барометром напряженности в международных отношениях наших стран,констатировал Татаринов.Оннапомнил, что Москва исправно выполняет свои обязательства перед ЕСПЧ, но при этом делегация России в ПАСЕлишена слова."Мыне имеем голоса на площадке той структуры, которая курирует деятельность ЕСПЧ".Татариновпризнал, что ЕСПЧ стала структурой, к которой апеллируют маргинальные лидеры вРоссии, собирая людей на незаконные митинги. Им напрямую обещают выплаты поискам в ЕСПЧ в размере 10 тысяч евро в случае задержания правоохранительнымиорганами.Ведущийэксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич заявил, что деятельностьЕвропейского суда по правам человека давно не соответствует изначальнозаявленным целям обеспечения правосудия на европейском континенте. За три годагражданской войны на Украине, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей Донбасса, против Киева было подано 840 исков в ЕСПЧ.Суд в Страсбурге не рассмотрел не одного из них. В то же время, ЕСПЧ одно задругим выносил решения против Москвы по искам российских оппозиционеров,сообщил Олевич."Крайнепредвзятый подход ЕСПЧ к России и попытки использовать суд в качествеинструмента политического давления на Москву недопустимы".Наконференции в Германии европейские политики обозначили ультралиберальный кренЕСПЧ и попытки использовать суд для принудительного идеологическогореформирования европейских обществ с традиционным, консервативныммировоззрением.ЧленЕвропейского парламента, представитель Румынии Лаурентиу Ребега сказал, что ЕСПЧ используется одновременно длятого, чтобы навязать ультралиберальные ценности традиционным европейскимобществам и в качестве инструмента политического давления на Россию. "Вопиющаяпредвзятость в подходе суда очевидна, исходя из непропорциональной концентрациина несущественных делах против России, в то время как иски от гражданскогонаселения, страдающего от военных атак Украины, полностью игнорируются", -отметил евродепутат.Участникиконференции пришли к общему мнению, что встреча дала российской и европейскимделегациям возможность выработать общую позицию по ЕСПЧ и согласовать пландействий по противостоянию злоупотреблениям суда в будущем.

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