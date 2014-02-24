Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

18 марта 2017, суббота, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня Россия празднует третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. Dni.Ru решили выяснить, какие торжественные мероприятия проходят в разных уголках нашей страны.Празднества воссоединения Крыма с Россией начались сДальнего Востока. Так, в Петропавловске-Камчатском события марта 2014 годаотметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжествапроходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральнойплощади города, где собрались тысячи человек. Участникам торжеств предлагалисьзанятия на любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку ипосостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же былиорганизованы интересные викторины, работали аттракционы.Масштабные торжества прошли сегодня и в столице ПриморьяВладивостоке. На митинг к мемориалу боевой славы пришли более 17 тысяч горожан,активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того, празднованиеознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов из разныхрегионов России.Мероприятия в честь третьей годовщины воссоединенияполуострова с Россией прошли и в Хабаровске. На Комсомольской площади прошелпраздничный концерт "Россия – Крым! Навсегда!". В мероприятии принялиучастие представители политический партий, общественных организаций,дальневосточного казачества, национальных объединений.Отпраздновали годовщину воссоединения с Крымом и сибирскиегорода. Так, в Новосибирске состоялся концерт на центральной площади города, накотором выступили творческие коллективы региона. Кроме того, был устроенфлешмоб: подростки из молодежных организаций выстроились в слова"Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в которомприняли участие представители политических партий и общественных организацийгорода и области.В столице Урала Екатеринбурге также состоялся торжественныймитинг. На Площади Труда собрались тысячи горожан. Празднование началось сисполнения Гимна России, после чего перед собравшимися выступили официальныелица города и области. Кроме того, на митинге выступили ряд представителейобщественных организаций, а затем горожан начали радовать многочисленныетворческие коллективы города.Не остался в стороне от общероссийских торжественныхмероприятий и Татарстан. В столице республики Казани прошли множествоинтересных мероприятий. Среди них музыкальный патриотический фестиваль"Крымская весна". В его рамках состоялась выставка картин художниковКрыма. Кроме того, у памятника Федору Шаляпину открылась фотовыставка наоткрытом воздухе, посвященная Крымскому полуострову. Отпраздновал эпохальное историческое событие иРостов-на-Дону. Несмотря не ненастную погоду, в центре города собрались тысячигорожан, среди которых представители студенчества, местного казачества,ветеранских организаций, а также все те горожане, кто решил присоединиться кторжеству. Перед собравшимися зрителями выступили лучшие творческие коллективыгорода. Так, к примеру, ансамбль "Успех" спел песню "Крым – этоРоссия", а певец Геннадий Верхогляд исполнил "Севастопольский вальс".Празднуют знаменательную годовщину и в Санкт-Петербурге.Помимо прочего, Северная столица решила отметить воссоединение России сКрымским полуостровом масштабными спортивными мероприятиями и концертами вовсех районах города. Принять участие в торжествах на берега Невы приехалишкольники из Симферополя.Не остались в стороне от празднования и другие уголки нашей необъятной Родины. Торжественные мероприятия прошли в Томске, Волгограде, Петрозаводске, Владикавказе и во многих других городах по всей стране.Конечно же, празднуют годовщину исторического события всамом Крыму. Так, в Симферополе начался праздничный концерт с участием крымскихколлективов. А позже вечером на сцену поднимутся звезды российской эстрады.В Севастополе годовщину воссоединения отмечают митингами,концертами и спортивными соревнованиями. Тысячи жителей города собрались напраздничный митинг у монумента "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный.праздничные мероприятия завершатся большим концертом, где выступит народныйартист СССР Иосиф Кобзон.В Москве же центром празднования стали Воробьевы горы, гдепроходит фестиваль "Весна". Он открылся с традиционной гонки ГТО.Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью пять километров попересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями. Каждое из них – эторубежная точка, связанная с историей и достопримечательностью Крымскогополуострова.Кроме того, начали свою работу всевозможные творческиемастер-классы, в которых может принять участие любой желающий. Позжемероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом, который начнется в17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады. Среди них"Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многиедругие. Стоит отметить, что непременный атрибут праздникавоссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это улыбки на лицах людей. Ведьдля многих день 18 марта 2014 года стал одним из лучших в жизни. Таковыми онистали и для члена комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросамобщественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина. По его словам, Крымвсегда был и будет Россией. "Это неотъемлемая часть самосознания нашегонарода, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова,Толстого", – сказал он.

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