Россия в течение 45 дней заплатит последний долг СССР
21 марта 2017, вторник, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Россия переведет 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине, которая является кредитором СССР, не получившим назад деньги. Это последний долг Советского Союза. Как сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак, он будет выплачен в течение 45 дней, пишет газета "Известия". Обязательства перед остальными странами бывшей Югославии, признанные Россией в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, были полностью погашены в 2011-2016 годах.
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