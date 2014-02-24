Россия заплатила ООН больше $77 млн

Россия перевела в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций 77 888 309 долларов в качестве ежегодного взноса, передает РИА ФАН. Размер выплаты определяется исходя из среднего показателя ВВП страны за десять лет с учетом внешней задолженности и дохода на душу населения.
Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких...»
Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»
Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких...»
Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»