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Россия ждет от ПАСЕ изменения ее регламента
11 января 2017, среда, 11:13 – ИА СОЧИ-24
По словам Вячеслава Володина, консолидированная позиция всех
парламентских фракций Госдумы заключается в том, что недопустимо лишение права
голоса в ПАСЕ делегации любой страны-участницы. "Такое решение
противоречит сути парламентаризма как такового. Противоречит самой идее
общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные
позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения", – подчеркнул он.
Спикер Госдумы заверил, что российский парламентарии
выступают за диалог. "Россия – часть европейского сообщества, – сказал
Володин. – И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двухсторонней основе
контакты со всеми странами – участницами ПАСЕ".
Напомним, российская делегация весной 2014 года была лишена
основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за событий на
Украине и воссоединения с Крымом. В настоящее время Россия лишена права голоса,
а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых
миссиях по наблюдению за выборами.В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в
деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года Россия
отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на очередной год. Несмотря
на это, 1 декабря стало известно, что Россия, которая является одним из пяти
основных плательщиков Совета Европы, целиком внесла взнос в Совет Европы за
2017 год, включая часть за работу в ПАСЕ.
Источник:
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