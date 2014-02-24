Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета
15 февраля 2017, среда, 20:46 – ИА СОЧИ-24
В Министерстве внутренних дел предложили обязать россиян сдавать весь алкоголь, купленный в зоне Duty Free, в багаж перед вылетом из аэропорта. Подобная мера должна предупредить возникновение чрезвычайных ситуация на борту самолета, считают в ведомстве.Согласно статистике, большинство правонарушений во время полета совершают именно пьяные пассажиры, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Также в ведомстве предложили максимально ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах в аэропортах страны и обучить персонал авиакомпаний способам нейтрализации дебоширов, передает ТАСС.
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