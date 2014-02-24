|21 марта, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Россиян обременят двумя новыми налогами
21 марта 2017, вторник, 08:45 – ИА СОЧИ-24
Введение налога с продаж, который действовал в России,
но был отменен из-за недовольства бизнеса, обсуждает правительство. Ставка
налога пока не известна, обсуждается только механизм. Отмечается, что ввести
налог с продаж стало значительно легче с появлением контрольно-кассовой
техники, работающей онлайн.
Как пишет "Газета.ru", инициатива еще плохо
просчитана. На официальных межведомственных совещаниях она не прорабатывалась, но
обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.
Также налогом будут облагаться долги за поставленные услуги.
Такую практику уже вводят операторы связи, направляя в налоговую службу данные
о должниках. "Полученные, но неоплаченные услуги связи по истечении срока
давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил своим клиентам "Ростелеком".
Аналогичное уведомление получили клиенты "ВымпелКома" и
"МегаФона", сообщает РБК. "Согласно налоговому законодательству, списание
безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам
физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. Сейчас мы
организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности",
– пояснил представитель оператора связи.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.