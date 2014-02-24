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Россиян обременят двумя новыми налогами

21 марта 2017, вторник, 08:45 – ИА СОЧИ-24

Россиян обременят двумя новыми налогами
Россиян обременят двумя новыми налогами
В России хотят ввести два новых налога. С 2019 года предлагается вернуть налог с продаж, который должен стать альтернативой инициативе Минфина поднять ставку НДС до 22%. Кроме того, облагаться подоходным налогом будут полученные, но неоплаченные услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов.
Введение налога с продаж, который действовал в России,
но был отменен из-за недовольства бизнеса, обсуждает правительство. Ставка
налога пока не известна, обсуждается только механизм. Отмечается, что ввести
налог с продаж стало значительно легче с появлением контрольно-кассовой
техники, работающей онлайн.
Как пишет "Газета.ru", инициатива еще плохо
просчитана. На официальных межведомственных совещаниях она не прорабатывалась, но
обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.
Также налогом будут облагаться долги за поставленные услуги.
Такую практику уже вводят операторы связи, направляя в налоговую службу данные
о должниках. "Полученные, но неоплаченные услуги связи по истечении срока
давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил своим клиентам "Ростелеком".
Аналогичное уведомление получили клиенты "ВымпелКома" и
"МегаФона", сообщает РБК. "Согласно налоговому законодательству, списание
безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам
физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. ​Сейчас мы
организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности",
– пояснил представитель оператора связи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:28
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