Россиян оставили без зарплаты

По данным Росстата, с начала года число россиян, которые не получают зарплату, выросло на 40%. Не имея собственных средств, предприятия пытаются выбраться из финансовой ямы за счет сотрудников, уверены эксперты. Согласно подсчетам Росстата, по состоянию на 1 января 2017 года задолженность по зарплате составила 2,7 миллиарда рублей, а по состоянию на 1 марта – 3,6 миллиарда рублей, пишет газета "Известия". По данным ведомства, с января по март число сотрудников, которых оставили без денег, выросло с 49 тысяч до 69 тысяч. Эксперты предположили, что эти цифры ниже реальных показателей: не учтены малый бизнес и торговля, где задолженность по зарплатам еще больше. Подобная ситуация фактически обрекает россиян на нищенское существование, поскольку три четверти граждан не имеют накоплений, пояснили специалисты.Наиболее выражена задолженность по зарплатам в обрабатывающей промышленности – 1,9 миллиарда рублей по состоянию на 1 марта. Предприятия, производящие готовые металлические изделия, не выдали работникам 739 миллионов рублей, а металлургические заводы — 136 миллионов рублей.В сфере добычи полезных ископаемых также образовался существенный долг – 231 миллион рублей. Значительная его часть приходится на угледобывающую отрасль — 74 миллиона рублей. В лидерах по уровню задолженности по зарплате оказалась и область строительства — 764 миллиона рублей. По словам экспертов, накопив долги в период кризиса, многие организации пытаются решить финансовые проблемы за счет сотрудников.
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Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
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Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»