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Россиян защитят от коммунальных поборов
2 марта 2017, четверг, 13:44 – ИА СОЧИ-24
Устранить необоснованные начисления и снизить размер платы
на общедомовые нужды (ОДН) – с таким требованием выступила "Единая Россия".
Законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональными
нормативами подготовлен фракцией "ЕР" совместно с коллегами из других
партий. Необходимость изменений в жилищном законодательстве стала
очевидной благодаря мониторингу, проведенному в рамках партийного проекта
"Единой России" "Школа грамотного потребителя"."Речь идет о том, чтобы законодательно установить
приоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами.
Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании
собственники могут принять решение о распределении между собой потребленных
объемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь
меньше – значит, платишь меньше", – отметил руководитель проекта "ЕР", первый зампред думского
комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.Депутат напомнил, что Минстрой России разослал во все
субъекты письмо, в котором указал на необходимость учитывать показания
приборов при расчете платы за содержание жилого помещения. "Однако эта
норма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого не
было соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласились
представители всех фракций в Госдуме, законопроект носит консолидированный
характер", – отметил Сидякин.С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод, электричество,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Ранее они были включены в "коммуналку". Однако в некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо от
используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. В результате фактическое
потребление коммунальных ресурсов оказывается значительно ниже норматива, а
жильцам приходится переплачивать."Школа грамотного потребителя" продолжит следить
за ситуацией и выявлять случаи необоснованного повышения оплаты расходов на
ОДН. Итоги мониторинга подведут в середине марта. Парламентарий подчеркнул, что
эталоном для расчета нормативов потребления должен быть энергоэффективный дом. Это
будет стимулировать собственников жилья к энергосбережению.
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