Россиян защитят от коммунальных поборов

2 марта 2017, четверг, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Россиян защитят от коммунальных поборов

Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.Устранить необоснованные начисления и снизить размер платына общедомовые нужды (ОДН) – с таким требованием выступила "Единая Россия".Законопроект по приоритету показаний коллективных приборов учета над региональныминормативами подготовлен фракцией "ЕР" совместно с коллегами из другихпартий. Необходимость изменений в жилищном законодательстве сталаочевидной благодаря мониторингу, проведенному в рамках партийного проекта"Единой России" "Школа грамотного потребителя"."Речь идет о том, чтобы законодательно установитьприоритет показаний коллективных приборов учетов над региональными нормативами.Если в доме были проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собраниисобственники могут принять решение о распределении между собой потребленныхобъемов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешьменьше – значит, платишь меньше", – отметил руководитель проекта "ЕР", первый зампред думскогокомитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.Депутат напомнил, что Минстрой России разослал во всесубъекты письмо, в котором указал на необходимость учитывать показанияприборов при расчете платы за содержание жилого помещения. "Однако этанорма должна быть закреплена в федеральном законодательстве, чтобы ни у кого небыло соблазна за счет ОДН покрыть свои небалансы. С нами согласилисьпредставители всех фракций в Госдуме, законопроект носит консолидированныйхарактер", – отметил Сидякин.С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод, электричество,потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.Ранее они были включены в "коммуналку". Однако в некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо отиспользуемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования. В результате фактическоепотребление коммунальных ресурсов оказывается значительно ниже норматива, ажильцам приходится переплачивать."Школа грамотного потребителя" продолжит следитьза ситуацией и выявлять случаи необоснованного повышения оплаты расходов наОДН. Итоги мониторинга подведут в середине марта. Парламентарий подчеркнул, чтоэталоном для расчета нормативов потребления должен быть энергоэффективный дом. Этобудет стимулировать собственников жилья к энергосбережению.

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