Россиянам дадут дополнительный отпуск

На рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, предполагающий внесение изменений в положения о ненормированном рабочем дне. Если инициатива будет одобрена, трудолюбивые россияне получат дополнительный отпуск. Речь идет о необходимости введения в коллективный договор или локальный нормативный акт списка должностей с ненормированным рабочим днем, а также примерного перечня случаев, когда работники должны трудиться сверхурочно. Депутаты предложили запретить ненормированный рабочий день для некоторых категорий граждан. Эта норма коснется беременных сотрудниц и несовершеннолетних. Кроме того, работающим сверхурочно могут дать дополнительный отпуск, сообщает "Газета.ru".В тексте законопроекта оговаривается и максимальное количество переработок в год. Если инициативу одобрят, всем категориям граждан нельзя будет трудиться сверхурочно больше 120 часов в год.Напомним, что исполнением трудовых норм озаботились в Министерстве труда и социальной защиты России. Там предложили вернуть надзорным органам права следить за порядком предоставления отпусков и определением трудового стажа.Как писали Dni.Ru, в ведомстве хотят объединить советские нормы и действующее законодательство. Представители Минтруда попросили правительство дать время до 1 января 2019 года для исправления ошибок и отложить вступление в силу поправок на тот же срок.
На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»
На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»