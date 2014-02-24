Россияне поддержали исторический выбор крымчан

18 марта 2017, суббота, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Россияне поддержали исторический выбор крымчан

Сегодня Россия отпраздновала третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. По всей стране прошли торжественные мероприятия, которые посетили миллионы человек. Это говорит о том, что спустя несколько лет после эпохальных событий марта 2014 года, россияне по-прежнему всем сердцем поддерживают полуостров и его жителей, сделавших несколько лет назад свой исторический выбор.Как следует из проведенного на днях Всероссийским центромизучения общественного мнения исследования, более 97 процентов граждан странысчитают, что Крым – это Россия. При этом в 2013 году, еще до историческоговоссоединения, таковых было всего лишь 56 процентов. Это значит, что полуостровокончательно стал родным для подавляющего большинства наших граждан, которыеуже не могут представить Россию без него.Поэтому неудивительно, что прошедшие по всей стране всубботу, 18 марта, торжественные мероприятия посетило огромное количестволюдей, которые приходили на них с семьями, друзьями и даже коллегами по работе.Как обычно, первыми праздновать начали на Дальнем Востоке. Так, вПетропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем"Весна" и народными гуляниями. Торжества проходили по всему городу,однако главные мероприятия прошли на центральной площади города, где собралисьтысячи человек.Затем торжества начались во Владивостоке, где к мемориалубоевой славы пришли более 17 тысяч горожан, активистов общественных организацийи ветеранов. Кроме того, празднование ознаменовалось торжественным концертом сучастием коллективов из разных регионов России.После Дальнего Востока пришла очередь сибирских городов. Всамом крупном городе региона Новосибирске местные жители поддержаливоссоединение Крыма с Россией праздничным концертом и молодежным флешмобом.Пока на сцене выступали городские творческие коллективы, подростки из местныхмолодежных организаций выстроились в слова "Россия" и"Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участиепредставители политических партий и общественных организаций города и области.Поддержал всероссийские празднования и Урал. На митинг наПлощади Труда в Екатеринубрге собрались тысячи горожан. Мероприятия начались сисполнения Гимна России, а также выступления официальных лиц города и области.Также перед собравшимися екатеринбуржцами выступили общественные деятели, послечего начался концерт местных творческих коллективов.Не остались в стороне от празднования и другие уголки нашейнеобъятной Родины. Торжества прошли в Иркутске, Красноярске, Томске, Омске, Волгограде, Оренбурге, Самаре, Петрозаводске, Владикавказе и других городах.Вся огромная Россия поддержала сегодня крымчан и их исторический выбор.Конечно же, отпраздновали годовщину воссоединения с Россиейв самом Крыму. Так, в Симферополе прошел праздничный концерт с участиемкрымских коллективов. В городе русской воинской славы Севастополе годовщинувоссоединения отпраздновали митингами, концертами и спортивными соревнованиями.Тысячи жителей города собрались на праздничный митинг у монумента "Солдати матрос" на мысе Хрустальный. Торжества завершились праздничнымконцертом, где перед собравшимися выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон.В Москве же центром празднования стали Воробьевы горы, гдесостоялся масштабный молодежный фестиваль "Весна". В его рамках длямосквичей и гостей столицы состоялась гонка ГТО, а также прошли многочисленныетворческие мастер-классы, после чего состоялся грандиозный митинг-концерт сучастием звезд российской эстрады.Активное участие в мероприятиях по всей стране приняли рядполитических и общественных деятелей. Так, по словам заместитель председателяГосдумы, руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палатепарламента Владимира Васильева, воссоединение Крыма и Севастополя с Россиейобъединило наш народ в тогдашних непростых условиях. По его словам, спустянесколько лет после тех эпохальных событий очевидно, что жители Крымскогополуострова сделали правильный выбор. "Свидетельство тому – не только расцвет вКрыму и огромные перспективы, достижения, которые есть", – сказалпарламентарий.В свою очередь, член думского комитета по бюджету и налогамДмитрий Белик отметил, что после воссоединения полуострова с Россией в регионеначали активно решаться ряд насущных проблем. "18 марта 2014 года былаоткрыта новая страница в истории России. Мы с вами сами написали эту страницу",– подчеркнул он.Поддержали в этот знаменательный день крымчан и многиепредставители общественности. Так, исполнительный директор Национальныйродительской ассоциации Лариса Санатовская уверена, что годовщина воссоединенияКрыма с Россией – это праздник народной воли и воплощение общероссийского духа."Для меня имеют огромное значение события марта 2014 года, и я всей душойрадуюсь за воссоединение России и Крыма. Поэтому, конечно, я, моя семья, друзьяи коллеги сегодня вместе присутствуем на фестивале "Весна", –отметила она.Три года назад, 18 марта 2014 года, в Георгиевском залеБольшого кремлевского дворца был подписан исторический договор о воссоединенииКрыма и Севастополя с Россией. Это произошло спустя два дня после референдума,на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались завозвращение в состав России.

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