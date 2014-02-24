Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи

3 апреля 2017, понедельник, 12:00 – СОЧИ-24



Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Россию только тогда, когда ему это выгодно, считают 73% россиян. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМа на тему взаимоотношений Москвы и Минска.Только 17%опрошенных уверены в том, что Лукашенко придерживаетсяпророссийской политики, 54% респондентов уважают выбор белорусов, но отмечают некоторыенедостатки их лидера, еще 27% отзываются о нем положительно.Около 12% россиян считают, что Белоруссии нужен другой президент.Сегодня, 3апреля, Александр Лукашенко должен встретиться в Санкт-Петербурге с президентом РоссииВладимиром Путиным, которого на днях назвал братом. Политики обсудят разногласия между странами, а их накопилосьнемало.Напомним, что на большой пресс-конференции в Минске3 февраля 2017 года Лукашенко обвинилМоскву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении договора в экономической сфере. Речь шла о покупке Минском российскихуглеводородов по "завышенным" ценам. В Кремле отметили, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решатьспокойно, путем деловых переговоров.Болезненно Минск отреагировал и на планы Москвы ввести пограничный режим вБрянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИДБелоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне безуведомления и вопреки договоренностям. К этомуможно добавить приглашение, адресованное представителям НАТО. Лукашенко зачем-то позвал их на российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые намеченына осень 2017 года.В последнее время политик делает противоречивые заявления о России и ее руководителе, заметили эксперты. За несколько дней до встречи в Петербурге с Путиным белорусский лидер назвал его роднымбратом, с которым нечего делить. "Может быть, еще будет время, когдапридется спиной к спине стать и отстреливаться, как военные людиговорят", – добавил Лукашенко.

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