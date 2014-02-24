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Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи
3 апреля 2017, понедельник, 12:00 – СОЧИ-24
Только 17%
опрошенных уверены в том, что Лукашенко придерживается
пророссийской политики, 54% респондентов уважают выбор белорусов, но отмечают некоторые
недостатки их лидера, еще 27% отзываются о нем положительно.
Около 12% россиян считают, что Белоруссии нужен другой президент.
Сегодня, 3
апреля, Александр Лукашенко должен встретиться в Санкт-Петербурге с президентом России
Владимиром Путиным, которого на днях назвал братом. Политики обсудят разногласия между странами, а их накопилось
немало.Напомним, что на большой пресс-конференции в Минске
3 февраля 2017 года Лукашенко обвинил
Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении договора в экономической сфере. Речь шла о покупке Минском российских
углеводородов по "завышенным" ценам. В Кремле отметили, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать
спокойно, путем деловых переговоров.
Болезненно Минск отреагировал и на планы Москвы ввести пограничный режим в
Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД
Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без
уведомления и вопреки договоренностям. К этому
можно добавить приглашение, адресованное представителям НАТО. Лукашенко зачем-то позвал их на российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые намечены
на осень 2017 года.
В последнее время политик делает противоречивые заявления о России и ее руководителе, заметили эксперты. За несколько дней до встречи в Петербурге с Путиным белорусский лидер назвал его родным
братом, с которым нечего делить. "Может быть, еще будет время, когда
придется спиной к спине стать и отстреливаться, как военные люди
говорят", – добавил Лукашенко.
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