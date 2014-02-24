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Россияне пожалели больного Медведева
14 марта 2017, вторник, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Пользователи социальных сетей отреагировали на новость о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подхватил грипп. Кто-то вспомнил ставшую популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – пишут пользователи.
Кроме того, комментаторы в ироничной форме поддержали Медведева в борьбе с болезнью и предложили свои методы лечения.
В целом же пользователи, хоть и в шутливой форме, но желают здоровья премьеру.
О том, что премьер-министр заболел
гриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент России
Владимир Путин. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль,
тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не
уберегли", – сказал глава государства.
Источник:
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