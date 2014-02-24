Россияне пожалели больного Медведева

14 марта 2017, вторник, 17:30 – ИА СОЧИ-24



Россияне пожалели больного Медведева

В Сети активно обсуждают болезнь Дмитрия Медведева. О том, что премьер пропустил совещание с министрами из-за гриппа, сообщил собравшимся президент Владимир Путин.Пользователи социальных сетей отреагировали на новость о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подхватил грипп. Кто-то вспомнил ставшую популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – пишут пользователи.Кроме того, комментаторы в ироничной форме поддержали Медведева в борьбе с болезнью и предложили свои методы лечения.В целом же пользователи, хоть и в шутливой форме, но желают здоровья премьеру.О том, что премьер-министр заболелгриппом, на совещании с членами правительства сообщил президент РоссииВладимир Путин. "Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль,тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича неуберегли", – сказал глава государства.

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