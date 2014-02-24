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Россияне против продажи дешевого газа белорусам

16 февраля 2017, четверг, 11:14 – ИА СОЧИ-24

Россияне против продажи дешевого газа белорусам
Россияне против продажи дешевого газа белорусам
По данным соцопроса, вопреки хорошему отношению к Белоруссии большинство россиян против того, чтобы продавать ей газ со скидкой. Кроме того, респонденты поддержали идею введения визового режима с Минском.
Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, против предоставления Белоруссии скидок на нефть и газ выступили 56% россиян. Иного мнения придерживаются лишь 38% граждан. Среди противников поблажек соседнему государству больше всего людей зрелого возраста (от 45 до 59 лет) и меньше всего молодежи (от 18 до 24 лет). Кроме того, 78% опрошенных выступили за введение визового режима с Белоруссией. И только 16% граждан уверены, что граница между двумя странами должна быть формальной. Большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурентом Минск считают 4% граждан, а противником – 3%.
Напомним, что между Россией и Белоруссией разгорелся спор о ценах на газ. Министр энергетики Александр Новак
1 октября 2016 года сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. Там ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Минска не изменится. Позже Лукашенко выразил намерение отказаться от поставок российской нефти, если на нее не будет предоставлена скидка. Политик решил заняться поиском альтернативных экспортеров.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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