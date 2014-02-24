Россияне против продажи дешевого газа белорусам

16 февраля 2017, четверг, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Россияне против продажи дешевого газа белорусам

По данным соцопроса, вопреки хорошему отношению к Белоруссии большинство россиян против того, чтобы продавать ей газ со скидкой. Кроме того, респонденты поддержали идею введения визового режима с Минском.Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, против предоставления Белоруссии скидок на нефть и газ выступили 56% россиян. Иного мнения придерживаются лишь 38% граждан. Среди противников поблажек соседнему государству больше всего людей зрелого возраста (от 45 до 59 лет) и меньше всего молодежи (от 18 до 24 лет). Кроме того, 78% опрошенных выступили за введение визового режима с Белоруссией. И только 16% граждан уверены, что граница между двумя странами должна быть формальной. Большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурентом Минск считают 4% граждан, а противником – 3%.Напомним, что между Россией и Белоруссией разгорелся спор о ценах на газ. Министр энергетики Александр Новак1 октября 2016 года сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. Там ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Минска не изменится. Позже Лукашенко выразил намерение отказаться от поставок российской нефти, если на нее не будет предоставлена скидка. Политик решил заняться поиском альтернативных экспортеров.

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