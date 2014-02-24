Россияне восстали против Дня святого Валентина

Во многих странах 14 февраля отмечают День святого Валентина: влюбленные дарят друг другу плюшевых зверей, открытки и конфеты в форме сердечек. Однако в России с каждым годом растет число противников этого праздника, уверенных, что это сплошное лицемерие. О том, что россияне не признают День святого Валентина, красноречиво говорят результаты опроса, проведенного аналитической службой "Рамблера". Подавляющее большинство респондентов (65%) заявили, что не собираются отмечать 14 февраля и вообще не считают его праздником. Еще 14% опрошенных признались, что хотели бы отметить, но им не с кем это сделать. И лишь 21% соотечественников намерены отпраздновать День всех влюбленных. Общественное мнение поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Валентинов день – исключительно коммерческий праздник, придуманный в угоду торговым центрам. "Я считаю, что праздновать День святого Валентина – все равно что праздновать день скидок, "черную пятницу" и так далее", – цитирует парламентария ФАН. Протестные настроения ощущаются и в соцсетях. Многие пользователи не считают этот праздник российским. Некоторых и вовсе раздражает происходящее. А кое-кто уверен, что 14 февраля – лишний повод выпить. Одинокие блогеры грустно иронизируют по поводу того, что проведут День всех влюбленных в соцсетях. В крайнем случае – в компании своей кошки.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»