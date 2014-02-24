Россиянки мечтают о сексе по утрам

Социологическое исследование показало, что большинство россиянок занимаются сексом вечером или ночью. При этом многие мечтают предаваться любовным утехам в утреннее время. Выводы были сделаны на основе опроса, проведенного исследовательским центром международной сети "Тренинг-центр "СЕКС.РФ" среди женщин старше 18 лет. Оказалось, что 73% респонденток занимаются сексом вечером или ночью. Однако лишь 35% опрошенных устраивает подобный "график" интимной жизни. 31% женщин мечтают предаваться любовным утехам по утрам, 18% – ночью и 16% – днем. При этом лишь 10% счастливиц могут позволить себе интимные развлечения с восходом солнца. Кроме того, выяснилось, что женщины в возрасте 25-35 лет предпочитают заниматься сексом утром в выходные или же вечером в будни. А те, кто постарше (35-45 лет), хотели бы получать удовольствие по утрам в будни. Также опрос показал, что женщины, занимающиеся любовью пять раз в неделю и более, обычно делают это утром, вне зависимости от того, выходной день или рабочий. Интересно, что время суток влияет и на степень удовлетворенности дамы интимом. По-видимому, секс в светлое время суток доставляет женщинам больше удовольствия. Так, лишь 16% опрошенных оценили вечернюю и ночную близость на пять. 25% поставили "отлично" дневному интиму, вне зависимости от занятости. Утренний секс в выходной получил высший балл от 23% женщин, а утренний вне зависимости от дня недели – от 18%.Оказалось, что неожиданно появившийся свободный вечер россиянки не готовы тратить на постельные развлечения. Большинство опрошенных (30%) предпочли бы провести это время в клубе с друзьями. С удовольствием попотели бы в спортзале 23% дам и лишь 21% выбрали бы романтичное свидание с логичным продолжением. Некоторые женщины заявили, что в свободный вечер легли бы пораньше спать (15%) или бы дополнительно поработали (2%).
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Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая будет представлять российскую столицу в федеральной Общественной палате. Об этом стало известно по итогам голосования членов ОП Москвы...»