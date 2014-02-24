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Россиянки отказываются от замужества
10 марта 2017, пятница, 16:59 – ИА СОЧИ-24
По статистике русские женщины выходят замуж гораздо
позже, чем это было 15-20 лет назад. По данным Росстата, 25% российских детей
воспитывают матери.
Реальная же цифра, по мнению экспертов, гораздо выше. Исследователь-социолог
РАН Ирина Тартаковская отмечает, что все больше представительниц прекрасного
пола живут одни не потому, что не нуждаются в мужчинах. Причина в том, что "какой
попало мужчина их уже не устраивает", сообщает шведское издание Dagens Nyheter.
Кроме того, наши соотечественницы стали выходить замуж
все позже – между 25 и 33 годами. А многие вообще не рвутся в ЗАГС, даже если приходится одной воспитывать ребенка.Ранее итальянские
ученые установили, что брак негативно влияет на здоровье женщин и сокращает
продолжительность их жизни. Это связано с необходимостью заботиться о супруге.Как писали Dni.Ru, исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за 2000 семейных пар, супруги в которых были старше 65 лет. Выяснилось, что в
среднем смертность среди замужних представительниц слабого пола на 23% выше,
чем у одиноких женщин.Результаты
исследования объясняются стремлением женщин заботиться о супругах, взваливая на себя все проблемы. Они пребывают в постоянном стрессе, что негативно сказывается на здоровье.
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