Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету

15 февраля 2017, среда, 13:16 – ИА СОЧИ-24



Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету

Долги по зарплате перед шахтерами Ростовской области полностью погасят к лету. Составлен график, в соответствии в которым ежемесячно на эти цели будет направляться 50 миллионов рублей, сообщили в Госдуме.Июнь месяц – крайний срок,к которому должна быть погашена задолженность перед горняками. Об итогахвстречи представителей трудовых коллективов с губернатором области рассказал вГосдуме секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер парламентаСергей Неверов."Ко мне обратились мои коллеги-шахтеры, чтобыпроинформировать депутатов, что у них сейчас происходит – чтобы не былоспекуляций на этой теме. 13 февраля начат очередной платеж в 50 миллионоврублей шахтерам на погашение задолженности заработной платы. До этого быловыплачено 118 миллионов из общей задолженности в 340 миллионов рублей", – сообщилНеверов на заседании Госдумы.Неверов подчеркнул, что составлен график погашениязадолженности, в соответствии с которым каждый месяц будет выделяться 50миллионов. И на 1 июня 2017 года задолженность будет погашена полностью.Председатель парламента, в свою очередь, напомнил депутатам, что они договорились держать вопрос задолженности по зарплате передростовскими шахтерами на контроле. Вячеслав Володин попросил Неверова довестиэту информацию до рабочей группы, которая занимается этим вопросом. В неевходят председатель думского комитета по труду и социальной политике ЯрославНилов и депутаты от Ростовской области. "Было бы правильно, если бы мы этуинформацию еженедельно обновляли и озвучивали бы, как идет процесс погашениядолгов – раз уж Дума взяла этот вопрос на свой контроль", – заметилВолодин.Сергей Неверов напомнил, что, помимо задолженности шахтерам,есть еще долги перед работниками сервисных предприятий, которые обслуживаютшахту. Около 500 сотрудников ожидают выплаты 44 миллионов рублей. Неверов отметил, что в их отношении тожепринят график погашения задолженности, выплаты начались 13 февраля. "Шахтерыпросили не спекулировать на этой теме, а дать спокойно реализовать тот график,по которому работают власти Ростовской области", – заключил парламентарий.

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