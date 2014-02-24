Рублю предсказали радужные перспективы

9 января 2017, понедельник, 11:28 – ИА СОЧИ-24



Рублю предсказали радужные перспективы

За время январских праздников рубль показал неожиданно хорошую динамику. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта укрепится еще больше – до 55 рублей за доллар.Аналитики отмечают, что с начала нового года рубль значительно укрепился благодаря стабилизации экономики и росту интереса со стороны иностранных инвесторов. Так, на 6 января курс доллара упал ниже 60 рублей. Эксперты отмечают, что на позитивную динамику отечественной валюты могли повлиять перспективы отмены санкций США после прихода к власти Дональда Трампа. Кроме того, аналитики отмечают, что рубль мог стабилизироваться и из-за замедления инфляции, снижения оттока капитала и укрепления бюджетной системы, пишет газета "Известия". По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы финансовую ситуацию ждут радужные перспективы – курс доллара может снизиться до 57-55 рублей. При этом эксперты подчеркивают, что чрезмерное укрепление отечественной валюты Минфину и Центробанку невыгодно, так как это грозит снижением поступлений от экспортеров. Однако коридор в 55-60 рублей за доллар вполне приемлем для экономических властей. При этом на ситуацию с рублем может повлиять обстановка не только внутри страны, но и на международной арене. Поэтому, в случае новых внешних политических вызовов или изменений мировой ситуации с нефтью, курс национальной валюты может вернуться к 62-63 рублям за доллар.

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