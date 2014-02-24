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Рублю предсказали радужные перспективы

9 января 2017, понедельник, 11:28 – ИА СОЧИ-24

Рублю предсказали радужные перспективы
Рублю предсказали радужные перспективы
За время январских праздников рубль показал неожиданно хорошую динамику. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы российская валюта укрепится еще больше – до 55 рублей за доллар.
Аналитики отмечают, что с начала нового года рубль значительно укрепился благодаря стабилизации экономики и росту интереса со стороны иностранных инвесторов. Так, на 6 января курс доллара упал ниже 60 рублей. Эксперты отмечают, что на позитивную динамику отечественной валюты могли повлиять перспективы отмены санкций США после прихода к власти Дональда Трампа. Кроме того, аналитики отмечают, что рубль мог стабилизироваться и из-за замедления инфляции, снижения оттока капитала и укрепления бюджетной системы, пишет газета "Известия".  По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы финансовую ситуацию ждут радужные перспективы – курс доллара может снизиться до 57-55 рублей. При этом эксперты подчеркивают, что чрезмерное укрепление отечественной валюты Минфину и Центробанку невыгодно, так как это грозит снижением поступлений от экспортеров. Однако коридор в 55-60 рублей за доллар вполне приемлем для экономических властей. При этом на ситуацию с рублем может повлиять обстановка не только внутри страны, но и на международной арене. Поэтому, в случае новых внешних политических вызовов или изменений мировой ситуации с нефтью, курс национальной валюты может вернуться к 62-63 рублям за доллар.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала доклад спецслужб США о пресловутых "русских хакерах". Дипломат с иронией отнеслась к выводам американских разведчиков...»
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