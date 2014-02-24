Руководство ЕС намерено поддержать развал США

31 марта 2017, пятница, 18:58 – СОЧИ-24



Руководство ЕС намерено поддержать развал США

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление. По его словам, он готов поддержать независимость американских штатов, если они изъявят желание выйти из состава США.В ходе своего выступления на конгрессе Европейской партии на Мальте Юнкер припомнил главе Белого дома Дональду Трампу его радость по поводу выхода Великобритании из ЕС и призывы к другим странам последовать за Лондоном. "Если он продолжит в том же духе, я поддержу независимость Огайо и Техаса", – сказал глава Еврокомиссии.Стоит отметить, что Соединенные Штаты сами имеют определенные проблемы с сепаратизмом на местах. Так, недавно лидеры выступающего за отделение штата Калифорния от США движения Yes California получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Как сообщают активисты общественной организации, само народное волеизъявление будет состоять их двух этапов. На первом из них жители штата должны будут проголосовать за отмену положения местной конституции о том, что Калифорния является неотъемлемой частью Соединенных Штатов. Успех первого этапа сделает возможным проведение плебисцита уже по непосредственному выходу штата из состава США, заявили ранее в генеральной прокуратуре Калифорнии.По сообщениям газеты Los Angeles Times, первая стадия голосования должна пройти в ноябре 2018 года, вторая – весной 2019-го. Для успеха референдума сторонникам Yes California нужно будет заручиться поддержкой не менее 55% населения штата при минимальной явке в 50%. Впрочем, Калифорния – не единственный штат, который в скором времени может доставить серьезные неприятности федеральному правительству в Вашингтоне. Сепаратистские настроения крепнут также в таких штатах, как Техас, Луизиана, Вермонт, Огайо, Аляска. Среди основных претензий местных жителей – несправедливость налоговой системы, а также недостаточное внимание руководства США к экономическим проблемам в регионах.

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