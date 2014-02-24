ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Руководство ЕС намерено поддержать развал США

31 марта 2017, пятница, 18:58 – СОЧИ-24

Руководство ЕС намерено поддержать развал США
Руководство ЕС намерено поддержать развал США
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление. По его словам, он готов поддержать независимость американских штатов, если они изъявят желание выйти из состава США.
В ходе своего выступления на конгрессе Европейской партии на Мальте Юнкер припомнил главе Белого дома Дональду Трампу его радость по поводу выхода Великобритании из ЕС и призывы к другим странам последовать за Лондоном. "Если он продолжит в том же духе, я поддержу независимость Огайо и Техаса", – сказал глава Еврокомиссии.Стоит отметить, что Соединенные Штаты сами имеют определенные проблемы с сепаратизмом на местах. Так, недавно лидеры выступающего за отделение штата Калифорния от США движения Yes California получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Как сообщают активисты общественной организации, само народное волеизъявление будет состоять их двух этапов. На первом из них жители штата должны будут проголосовать за отмену положения местной конституции о том, что Калифорния является неотъемлемой частью Соединенных Штатов. Успех первого этапа сделает возможным проведение плебисцита уже по непосредственному выходу штата из состава США, заявили ранее в генеральной прокуратуре Калифорнии.
По сообщениям газеты Los Angeles Times, первая стадия голосования должна пройти в ноябре 2018 года, вторая – весной 2019-го. Для успеха референдума сторонникам Yes California нужно будет заручиться поддержкой не менее 55% населения штата при минимальной явке в 50%. Впрочем, Калифорния – не единственный штат, который в скором времени может доставить серьезные неприятности федеральному правительству в Вашингтоне. Сепаратистские настроения крепнут также в таких штатах, как Техас, Луизиана, Вермонт, Огайо, Аляска. Среди основных претензий местных жителей – несправедливость налоговой системы, а также недостаточное внимание руководства США к экономическим проблемам в регионах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:43
Мужчина попал под поезд в Москве

Возле станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца на северо-востоке Москвы поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину, передает РИА Новости..»

сегодня, 21:30
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»

сегодня, 21:28
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи

Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»

сегодня, 21:15
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы

Вечером 21 марта в полицию поступило сообщение от очевидцев о вооруженном ограблении на Старомарьинском шоссе в центре Москвы..»

сегодня, 21:00
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»

сегодня, 20:45
Трогательная история дружбы суслика и овчарки

В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»

сегодня, 20:30
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщают пассажиры..»

сегодня, 20:30
В Москве эвакуирован торговый центр

В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:43
Мужчина попал под поезд в Москве

Возле станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца на северо-востоке Москвы поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину, передает РИА Новости..»

сегодня, 21:30
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»

сегодня, 21:28
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи

Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»

сегодня, 21:15
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы

Вечером 21 марта в полицию поступило сообщение от очевидцев о вооруженном ограблении на Старомарьинском шоссе в центре Москвы..»

сегодня, 21:00
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»

сегодня, 20:45
Трогательная история дружбы суслика и овчарки

В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»

сегодня, 20:30
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщают пассажиры..»

сегодня, 20:30
В Москве эвакуирован торговый центр

В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.