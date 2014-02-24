Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках

20 марта 2017, понедельник, 11:16 – ИА СОЧИ-24



Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках

Украинские журналисты отметили, что Киев буквально погряз в наркотических веществах. При этом городские власти не спешат разбираться с этой проблемой.В подземном переходе неподалеку от мэрии висит объявление о продаже марихуаны, сообщают украинские "Вести". Издание отмечает, что реклама провисела в центре города целую неделю, однако за это время ее так никто и не снял.Киевские чиновники утверждают, что не знают о распространенности в городе подобных объявлений. Глава районной администрации Олег Гаряга объяснил бездействие властей тем, что переходы с рекламой находятся в аренде или в частной собственности."Я надписей не видел. В любом случае за этим всем должен следить балансодержатель, а не мы. Конкретно этот переход, насколько мне известно, сдан в аренду. Но мы разберемся", – заявил он.В правоохранительных органах объяснили, что подобные объявления не главный способ привлечения "клиентов". Основным торговым каналом наркотических веществ на Украине остается интернет. При этом стражи порядка не могут вычислить местоположение дилеров, так как для этого нужны специально обученные программисты, на оплату услуг которых у ведомства недостаточно средств. Правоохранители отметили, что практически в каждой многоэтажке Киева есть хотя бы одна нарколаборатория. Сотрудники полиции вычисляют их по количеству затраченной электроэнергии."Лаборатории требуют очень много света. Обычно там ставится несколько ламп совокупной мощностью полтора-два киловатта-час, которые работают практически круглосуточно", – рассказал сотрудник ведомства.Напомним, в Санкт-Петербурге стражи порядка задержали членов международной преступной группы, которые попытались ввезти в страну 266 килограммов психотропного вещества. Оперативники обнаружили наполненный наркотиками грузовик. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в контрабанде жителей России, Белоруссии, Литвы и Эстонии.

СОЧИ 24