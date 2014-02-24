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Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках

20 марта 2017, понедельник, 11:16 – ИА СОЧИ-24

Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках
Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках
Украинские журналисты отметили, что Киев буквально погряз в наркотических веществах. При этом городские власти не спешат разбираться с этой проблемой.
В подземном переходе неподалеку от мэрии висит объявление о продаже марихуаны, сообщают украинские "Вести". Издание отмечает, что реклама провисела в центре города целую неделю, однако за это время ее так никто и не снял.Киевские чиновники утверждают, что не знают о распространенности в городе подобных объявлений. Глава районной администрации Олег Гаряга объяснил бездействие властей тем, что переходы с рекламой находятся в аренде или в частной собственности."Я надписей не видел. В любом случае за этим всем должен следить балансодержатель, а не мы. Конкретно этот переход, насколько мне известно, сдан в аренду. Но мы разберемся", – заявил он.В правоохранительных органах объяснили, что подобные объявления не главный способ привлечения "клиентов". Основным торговым каналом наркотических веществ на Украине остается интернет. При этом стражи порядка не могут вычислить местоположение дилеров, так как для этого нужны специально обученные программисты, на оплату услуг которых у ведомства недостаточно средств. Правоохранители отметили, что практически в каждой многоэтажке Киева есть хотя бы одна нарколаборатория. Сотрудники полиции вычисляют их по количеству затраченной электроэнергии."Лаборатории требуют очень много света. Обычно там ставится несколько ламп совокупной мощностью полтора-два киловатта-час, которые работают практически круглосуточно", – рассказал сотрудник ведомства.Напомним, в Санкт-Петербурге стражи порядка задержали членов международной преступной группы, которые попытались ввезти в страну 266 килограммов психотропного вещества. Оперативники обнаружили наполненный наркотиками грузовик. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в контрабанде жителей России, Белоруссии, Литвы и Эстонии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:30
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Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
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Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»
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