С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки
13 марта 2017, понедельник, 20:45 – ИА СОЧИ-24
Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс". Адвокат фигуранта громкого коррупционного разбирательства Вячеслав Леонтьев отметил, что подобное решение было принято еще в начале февраля. Напомним, Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. По данным следствия, сумма установленного ущерба по делу составляет 1,1 миллиарда рублей.
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Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»
В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»
Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»
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