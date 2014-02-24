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С внуком Трампа произошло несчастье
20 марта 2017, понедельник, 19:14 – ИА СОЧИ-24
Сын Дональда Трампа-младшего и внук
американского лидера Тристан сломал
ногу, катаясь на лыжах на курорте в городе Аспен. Несчастье с пятилетним
наследником бизнес-империи произошло 19 марта.
Мальчика отвезли в местную больницу, сообщает "Газета.Ru". На горнолыжный курорт в
Аспен Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери Трампа
– Иванки. В поездке их сопровождали сотрудники Секретной службы США,
отвечающей за охрану первых лиц государства и их близких. Отметим,
президент США Дональд Трамп был трижды женат, имеет пятерых детей и восьмерых
внуков. Так, Дональд Трамп-младший,
который является старшим сыном американского лидера, с 2005 года женат на
актрисе и модели Ванессе Хэйдон. Пара
воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Дональда Трампа Иванка вышла замуж
за бизнесмена Джареда Кушнера. У пары трое детей. Эрик Трамп – второй сын Дональда Трампа. Второй
дочерью миллиардера является Тиффани
Ариана. Младший сын главы государства – Бэррон Трамп.
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