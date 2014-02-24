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Саакашвили пытался убить Лужкова
6 марта 2017, понедельник, 22:01 – ИА СОЧИ-24
Детали операции рассекретил бывший замкомандующего ВМС
Грузии Виктор Челидзе. "Саакашвили вызвал к себе Зураба Иремадзе и сказал, что
из Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, и
этот корабль надо потопить", – рассказал Челидзе.
Офицеры отказались выполнить распоряжение, а через два дня командующий
ВМФ Грузии Иремадзе скончался при загадочных обстоятельствах. "Экспертиза
проведена не была, меня не допрашивали", – отметил Виктор Челидзе.
По словам бывшего замкомандующего, своими приказами
Саакашвили хотел спровоцировать Москву. В то время экс-президент Грузии выступал
против политического деятеля Аслана Абашидзе, который чтобы избежать
кровопролития в автономии, покинул ее и перебрался в Москву. Лужков является
хорошим другом Абашидзе, передает "Взгляд".
"То, чего не добился Саакашвили в 2004-м, произошло в
2008-м", – добавил Челидзе, которого Саакашвили обвинял в превышении полномочий
и порче госимущества, а также растрате госсредств. Экс– замкомандующего
скрывался за пределами Грузии, но в итоге был выдан Тбилиси Бельгией. В настоящее
время, все судебные разбирательства в отношении его прекращены.
Напомним, в августе 2004 года Михаил Саакашвили, находясь на
посту президента Грузии, приказал открывать огонь и топить все суда, которые
попытаются войти в Абхазию в обход Тбилиси. В тоже время был публично
анонсирован визит Лужкова в Абхазию.
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