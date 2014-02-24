Саакашвили пытался убить Лужкова

6 марта 2017, понедельник, 22:01 – ИА СОЧИ-24



Саакашвили пытался убить Лужкова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту.Детали операции рассекретил бывший замкомандующего ВМСГрузии Виктор Челидзе. "Саакашвили вызвал к себе Зураба Иремадзе и сказал, чтоиз Сухуми идет корабль, на борту которого находятся Жириновский и Лужков, иэтот корабль надо потопить", – рассказал Челидзе.Офицеры отказались выполнить распоряжение, а через два дня командующийВМФ Грузии Иремадзе скончался при загадочных обстоятельствах. "Экспертизапроведена не была, меня не допрашивали", – отметил Виктор Челидзе.По словам бывшего замкомандующего, своими приказамиСаакашвили хотел спровоцировать Москву. В то время экс-президент Грузии выступалпротив политического деятеля Аслана Абашидзе, который чтобы избежатькровопролития в автономии, покинул ее и перебрался в Москву. Лужков являетсяхорошим другом Абашидзе, передает "Взгляд"."То, чего не добился Саакашвили в 2004-м, произошло в2008-м", – добавил Челидзе, которого Саакашвили обвинял в превышении полномочийи порче госимущества, а также растрате госсредств. Экс– замкомандующегоскрывался за пределами Грузии, но в итоге был выдан Тбилиси Бельгией. В настоящеевремя, все судебные разбирательства в отношении его прекращены.Напомним, в августе 2004 года Михаил Саакашвили, находясь напосту президента Грузии, приказал открывать огонь и топить все суда, которыепопытаются войти в Абхазию в обход Тбилиси. В тоже время был публичноанонсирован визит Лужкова в Абхазию.

СОЧИ 24