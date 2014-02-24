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Садальский высказался о скандале с Шурыгиной
25 февраля 2017, суббота, 19:00 – ИА СОЧИ-24
"Прославились"... Мама – в 14 лет забеременела...
продолжение следует! И все же... Главный вопрос в этой теме: Было ли
изнасилование вообще? У меня ощущение, что по обоюдному. А ваши версии?", – написал
Садальский (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.).
Читатели тут же ринулись высказывать свои версии
произошедшего. "Мое мнение (судя по увиденному) – по обоюдному, обнародовали бы
еще результаты что под ногтями было у жертвы (или "жертвы"), может,
понятнее было, но если посмотреть со стороны: ходит девица по городу, ее с
какой-то периодичностью насилуют, с той же периодичностью папаша ее бегает к
насильникам деньги выколачивать – странно все это", – возмутилась одна из
поклонниц Садальского.
Другой подписчик также согласился, что девушка просто решила
"подзаработать". "Банальный и распространенный в России способ рубить бабло", -
написал он в комментариях.
Нашлись и те, кто вспомнил историю родителей школьницы. "Вопрос
– почему ее отца не посадили, за связь с 14 летней матерью этой
мнимо-изнасилованной", – задался вопросом читатель.
Между тем сама Диана Шурыгина продолжает делать шоу из
своего горя. Школьница записала видеообращение. После ток-шоу девушку, которая
призналась, что до сих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице.
"Некоторые просто проходят и смотрят, некоторые останавливаются, некоторые
задают вопросы. Например, как дела. Я реагирую на это спокойно", –
отметила Диана.
Инцидент произошел под Ульяновском в апреле 2016 года. После
вечеринки 16-летняя Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобы
совершил 21-летний Сергей Семенов. Молодого человека признали виновным и отправили
в колонию на восемь лет. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лет
и трех месяцев заключения.
Общественный резонанс история вызвала в январе 2017 года,
после выхода в эфир ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушка,
которая во время эфира вела себя вызывающе, стала жертвой нападок как в Сети,
так и в реальной жизни.
Источник:
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