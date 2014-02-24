Садальский высказался о скандале с Шурыгиной

25 февраля 2017, суббота, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Садальский высказался о скандале с Шурыгиной

Станислав Садальский в своем блоге в "Живом Журнале" высказался о скандале с Дианой Шурыгиной. Звездный сплетник задался вопросом, а было ли изнасилование."Прославились"... Мама – в 14 лет забеременела...продолжение следует! И все же... Главный вопрос в этой теме: Было лиизнасилование вообще? У меня ощущение, что по обоюдному. А ваши версии?", – написалСадальский (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.).Читатели тут же ринулись высказывать свои версиипроизошедшего. "Мое мнение (судя по увиденному) – по обоюдному, обнародовали быеще результаты что под ногтями было у жертвы (или "жертвы"), может,понятнее было, но если посмотреть со стороны: ходит девица по городу, ее скакой-то периодичностью насилуют, с той же периодичностью папаша ее бегает кнасильникам деньги выколачивать – странно все это", – возмутилась одна изпоклонниц Садальского.Другой подписчик также согласился, что девушка просто решила"подзаработать". "Банальный и распространенный в России способ рубить бабло", -написал он в комментариях.Нашлись и те, кто вспомнил историю родителей школьницы. "Вопрос– почему ее отца не посадили, за связь с 14 летней матерью этоймнимо-изнасилованной", – задался вопросом читатель.Между тем сама Диана Шурыгина продолжает делать шоу изсвоего горя. Школьница записала видеообращение. После ток-шоу девушку, котораяпризналась, что до сих пор не посещает занятия, стали узнавать на улице."Некоторые просто проходят и смотрят, некоторые останавливаются, некоторыезадают вопросы. Например, как дела. Я реагирую на это спокойно", –отметила Диана.Инцидент произошел под Ульяновском в апреле 2016 года. Послевечеринки 16-летняя Диана Шурыгина заявила об изнасиловании, которое якобысовершил 21-летний Сергей Семенов. Молодого человека признали виновным и отправилив колонию на восемь лет. Однако позже апелляционный суд снизил срок до трех лети трех месяцев заключения.Общественный резонанс история вызвала в январе 2017 года,после выхода в эфир ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Девушка,которая во время эфира вела себя вызывающе, стала жертвой нападок как в Сети,так и в реальной жизни.

СОЧИ 24