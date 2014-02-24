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Самолет попал в аварию в Домодедово

15 января 2017, воскресенье, 12:00 – ИА СОЧИ-24

Самолет попал в аварию в Домодедово
Самолет попал в аварию в Домодедово
Самолет "Саратовских авиалиний" перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения. Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в Домодедово.
"В результате нарушения схемы управления воздушным
судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с
автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", – сообщил
источник в экстренных службах.В результате инцидента никто не
пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", – цитирует его "Интерфакс". На борту самолета находился 61 человек. Вылет в Саратов осуществлялся следующим рейсом. Общее
время задержки составило 2 часа 30 минут.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что инцидент произошел в результате ошибки руления: "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную
для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе
воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного
обслуживания погрузчик.Стоит отметить, что в настоящее время МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды.
Штормовое предупреждение в столице продлено. В московских аэропортах отменены почти 40 рейсов. "До 16:00 в Москве, а также в Московской области
сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", -
сообщил представитель метеослужбы.Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона.
Средняя суточная температура превышает норму почти на восемь градусов. Понижение температуры начнется с предстоящей
ночи. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

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сегодня, 16:28
Россиянам повысят пенсии

Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей. А средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8%, составит 13,7 тысячи рублей...»

сегодня, 15:29
Под Тамбовом жестоко убита спящая семья

В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»

сегодня, 15:01
19-летний водитель открыл огонь из автомата на Ленинградском шоссе

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сегодня, 15:01
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