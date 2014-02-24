Самолет попал в аварию в Домодедово

15 января 2017, воскресенье, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Самолет попал в аварию в Домодедово

Самолет "Саратовских авиалиний" перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения. Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком в Домодедово."В результате нарушения схемы управления воздушнымсудном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение савтопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", – сообщилисточник в экстренных службах.В результате инцидента никто непострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", – цитирует его "Интерфакс". На борту самолета находился 61 человек. Вылет в Саратов осуществлялся следующим рейсом. Общеевремя задержки составило 2 часа 30 минут.В пресс-службе аэропорта подтвердили, что инцидент произошел в результате ошибки руления: "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделеннуюдля проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосевоздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземногообслуживания погрузчик.Стоит отметить, что в настоящее время МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды.Штормовое предупреждение в столице продлено. В московских аэропортах отменены почти 40 рейсов. "До 16:00 в Москве, а также в Московской областисохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", -сообщил представитель метеослужбы.Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона.Средняя суточная температура превышает норму почти на восемь градусов. Понижение температуры начнется с предстоящейночи. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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