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Самолет попал в аварию в Домодедово
15 января 2017, воскресенье, 12:00 – ИА СОЧИ-24
"В результате нарушения схемы управления воздушным
судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с
автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", – сообщил
источник в экстренных службах.В результате инцидента никто не
пострадал. "Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено", – цитирует его "Интерфакс". На борту самолета находился 61 человек. Вылет в Саратов осуществлялся следующим рейсом. Общее
время задержки составило 2 часа 30 минут.
В пресс-службе аэропорта подтвердили, что инцидент произошел в результате ошибки руления: "Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную
для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе
воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного
обслуживания погрузчик.Стоит отметить, что в настоящее время МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды.
Штормовое предупреждение в столице продлено. В московских аэропортах отменены почти 40 рейсов. "До 16:00 в Москве, а также в Московской области
сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", -
сообщил представитель метеослужбы.Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона.
Средняя суточная температура превышает норму почти на восемь градусов. Понижение температуры начнется с предстоящей
ночи. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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