Самолeт Ту-154 с пассажирами рухнул в Чeрноe море

Самолeт Минобороны России Ту-154 упал в Черное море. Ранее сообщалось, что военный борт пропал с радаров в районе города Сочи.
Ту-154 Министерства обороны пропал с экранов радаров всего через одну минуту после вылета из аэропорта города Сочи. Сотрудники УФСБ по Сочи проводят проверочные мероприятия в диспетчерском пункте города.Как передает Life.ru, ведутся опросы ряда сотрудников, среди которых есть и те, кто непосредственно вел пропавший борт. Специалистов интересуют вопросы о последних докладах командира экипажа, а также о возможных неисправностях воздушного судна. Версия теракта уже была исключена из списка основных. Рассматривается вероятность ошибки пилотирования, а также технической неисправности. Известно, что Ту-154 был введен в эксплуатацию 33 года назад – в 1983 году.
Как писали Dni.ru, самолет Министерства обороны, совершавший рейс из Сочи в Сирию, пропал с радаров рано утром 25 декабря в небе над Черным морем. На борту находились 93 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты российских телеканалов. Ведутся поисковые работы.
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Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»