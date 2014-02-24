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Самолeт Ту-154 с пассажирами рухнул в Чeрноe море

25 декабря 2016, воскресенье, 09:31 – ИА СОЧИ-24

Самолeт Ту-154 с пассажирами рухнул в Чeрноe море
Самолeт Ту-154 с пассажирами рухнул в Чeрноe море
Самолeт Минобороны России Ту-154 упал в Черное море. Ранее сообщалось, что военный борт пропал с радаров в районе города Сочи.

Ту-154 Министерства обороны пропал с экранов
радаров всего через одну минуту после вылета из аэропорта города Сочи. Сотрудники УФСБ по Сочи проводят проверочные мероприятия в
диспетчерском пункте города.Как передает Life.ru,  ведутся опросы ряда
сотрудников, среди которых есть и те, кто непосредственно вел пропавший
борт. Специалистов интересуют вопросы о последних докладах командира
экипажа, а также о возможных неисправностях воздушного судна. Версия теракта уже была исключена из списка основных. Рассматривается вероятность ошибки пилотирования, а также
технической неисправности.
Известно, что Ту-154  был введен в эксплуатацию 33 года назад – в 1983 году.

Как писали Dni.ru, самолет Министерства обороны, совершавший рейс из Сочи в Сирию, пропал с радаров рано утром 25 декабря в небе над Черным морем. На борту находились 93 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты российских телеканалов. Ведутся поисковые работы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154

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