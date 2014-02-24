Самые кровавые теракты в России

3 апреля 2017, понедельник, 19:29 – СОЧИ-24



Самые кровавые теракты в России

Россия в полной мере испытала на себе всю боль и горе, которые приносит террор. И потому, когда Париж и Лондон потрясали взрывы, в Ницце гремели выстрелы, россияне близко к сердцу принимали трагедию этих городов – понимая, что они испытывают. К сожалению, международный терроризм освоил современные технологии и вербует сторонников, невзирая на границы и расстояния.2017, Санкт-ПетербургВзрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля. Сколько мирных жителей города погибли в этой трагедии, пока подсчитывается – но не менее 20. Более полусотни ранены. Самодельное устройство сработало в вагоне поезда, остановившегося на станции "Сенная площадь".Неделей раньше, 24 марта, было совершено нападение на базу Росгвардии в Чеченской республике. Шестеро военных погибли, трое ранены. Ликвидировано шесть террористов. 2015, Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург31 октября лайнер Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш Шейх – Санкт Петербург, вылетел из Египта в 6.21 мск и пропал с экранов радаров через 23 минуты. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки российского гражданского самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова в Египте. В катастрофе никто не выжил. В результате проведенных исследований было установлено, что причиной крушения российского лайнера A321 стал теракт.2014, Грозный4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того – боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из которых опознаны. 2013, ВолгоградГород на Волге накануне Нового года потряс двойной теракт. 29 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала пытался пройти террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантом полиции Дмитрием Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие на входе у досмотровой зоны. Погибли 18 человек, 45 ранено. Маковкин, предотвративший проникновение террориста в зал ожидания, посмертно награждён Орденом Мужества. На следующий день, 30 декабря, в троллейбусе № 15А в Дзержинском районе города взорвал бомбу другой смертник. Погибли 16 человек, пострадали 25. 2011, Москва24 января 2011 года в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" прогремел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Террористы использовали самую уязвимую часть аэропорта Домодедово – зону прилета. Для того, чтобы туда попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти. Погибли 37 человек, еще 172 получили ранения. 2010, Москва29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры". Погиб 41 человек, пострадали более 90. Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Доку Умаров (ликвидирован в 2013 году). Московский метрополитен и ранее не раз становился мишенью террористов. 8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве сработало взрывное устройство: погибли 13 человек, 118 получили ранения. 6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии метро между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" был взорван вагон. Устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате 41 человек погиб, около 250 были ранены. 31 августа 2004 года смертница взорвала себя у метро "Рижская": погибли 10 человек, 50 были ранены.

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