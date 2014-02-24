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Самые кровавые теракты в России
3 апреля 2017, понедельник, 19:29 – СОЧИ-24
2017, Санкт-Петербург
Взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля. Сколько мирных жителей города погибли в этой трагедии, пока подсчитывается – но не менее 20. Более полусотни ранены. Самодельное устройство сработало в вагоне поезда, остановившегося на станции "Сенная площадь".
Неделей раньше, 24 марта, было совершено нападение на базу Росгвардии в Чеченской республике. Шестеро военных погибли, трое ранены. Ликвидировано шесть террористов. 2015, Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург
31 октября лайнер Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш Шейх – Санкт Петербург, вылетел из Египта в 6.21 мск и пропал с экранов радаров через 23 минуты. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Обломки российского гражданского самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова в Египте. В катастрофе никто не выжил. В результате проведенных исследований было установлено, что причиной крушения российского лайнера A321 стал теракт.2014, Грозный
4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того – боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из которых опознаны. 2013, Волгоград
Город на Волге накануне Нового года потряс двойной теракт. 29 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала пытался пройти террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантом полиции Дмитрием Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие на входе у досмотровой зоны. Погибли 18 человек, 45 ранено. Маковкин, предотвративший проникновение террориста в зал ожидания, посмертно награждён Орденом Мужества. На следующий день, 30 декабря, в троллейбусе № 15А в Дзержинском районе города взорвал бомбу другой смертник. Погибли 16 человек, пострадали 25. 2011, Москва
24 января 2011 года в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" прогремел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Террористы использовали самую уязвимую часть аэропорта Домодедово – зону прилета. Для того, чтобы туда попасть, было достаточно просто войти в здание с улицы. Рамки с металлоискателями, которые стоят возле входных дверей, или не работали, или за ними никто не следил, и пассажиры могли спокойно их обойти. Погибли 37 человек, еще 172 получили ранения. 2010, Москва
29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры". Погиб 41 человек, пострадали более 90. Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Доку Умаров (ликвидирован в 2013 году). Московский метрополитен и ранее не раз становился мишенью террористов. 8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве сработало взрывное устройство: погибли 13 человек, 118 получили ранения. 6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии метро между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" был взорван вагон. Устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате 41 человек погиб, около 250 были ранены. 31 августа 2004 года смертница взорвала себя у метро "Рижская": погибли 10 человек, 50 были ранены.
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