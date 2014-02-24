Самый короткий рейс в мире решили закрыть
1 апреля 2017, суббота, 18:14 – СОЧИ-24
Австрийская компания решила отказаться от самого короткого рейса в мире – полет из Санкт-Галлен-Альтенрайна (Швейцария) до Фридрихсхафен (Германия) занимал всего восемь минут. В последний раз самолет по этому маршруту вылетит 14 апреля.В авиакомпании закрытие направления объяснили невозможностью выйти на планируемый пассажирооборот, передает Aerotelegraph. Первый рейс по этому маршруту был запущен 2 ноября 2016 года.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
сегодня, 18:14
Самый короткий рейс в мире решили закрыть
Австрийская компания решила отказаться от самого короткого рейса в мире – полет из Санкт-Галлен-Альтенрайна (Швейцария) до Фридрихсхафен (Германия) занимал всего восемь минут..»
сегодня, 17:58
Уборщик нелепо прервал прямой эфир
Сотрудник одного из европейских телеканалов чуть не сорвал прямой эфир. Уборщик ворвался в кадр и попытался скрыться, но получилось это очень нелепо...»
сегодня, 14:16
Васильевой вернули арестованные миллионы
Правоохранители сняли арест с имущества главного фигуранта дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Такое решение было принято в связи с полным возмещением ущерба...»
сегодня, 14:14
СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад
Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»
сегодня, 18:14
Самый короткий рейс в мире решили закрыть
Австрийская компания решила отказаться от самого короткого рейса в мире – полет из Санкт-Галлен-Альтенрайна (Швейцария) до Фридрихсхафен (Германия) занимал всего восемь минут..»
сегодня, 17:58
Уборщик нелепо прервал прямой эфир
Сотрудник одного из европейских телеканалов чуть не сорвал прямой эфир. Уборщик ворвался в кадр и попытался скрыться, но получилось это очень нелепо...»
сегодня, 14:16
Васильевой вернули арестованные миллионы
Правоохранители сняли арест с имущества главного фигуранта дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой. Такое решение было принято в связи с полным возмещением ущерба...»
сегодня, 14:14
СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад
Призывы к несовершеннолетним выходить на акции протеста недопустимы. Дети – не строительный материал для баррикад, заявили в Совете по правам человека...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 16-6-2014
Депутаты предложили вернуть имперский флаг
комментариев - 10, 28-4-2014
Названы недобросовестные застройщики Краснодарского края
комментариев - 1, 28-4-2014
Киев выдвинул ультиматум Донецку
комментариев - 2, 13-4-2014
Водозабор на реке Бешенка готов на 70 процентов
комментариев - 1, 29-3-2014
Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума
комментариев - 1, 29-3-2014
Толоконникова защищает зеков ради пиара
комментариев - 1, 29-3-2014
Под санкции США попали Сечин и Козак
комментариев - 1, 28-3-2014
В Грузии вербуют наемников для Украины
комментариев - 1, 27-3-2014
Украина перекрыла подачу воды в Крым
комментариев - 1, 25-3-2014
Десятки тысяч армян вернутся в Крым
комментариев - 1, 20-3-2014
Украина сохраняет русский язык
комментариев - 1, 24-2-2014
Саакашвили допросят по десяти делам
комментариев - 1, 24-2-2014
Ким Чен Ын показал младшую сестру
РЕКЛАМА