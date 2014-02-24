Савченко и Тимошенко решили стать сексуальными

13 марта 2017, понедельник, 09:13 – ИА СОЧИ-24



Савченко и Тимошенко решили стать сексуальными

Приход весны благотворно повлиял даже на самых жестких украинских женщин-политиков. Надежда Савченко шокировала граждан своей страны сексуальным образом, а Юлия Тимошенко призналась, что ей надоело быть бойцом.Известная своим нарочито маскулинным внешним видом, Надежда Савченко внезапно предстала перед телезрителями непривычно женственной. В прямом эфире телеканала News One она появилась с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, губы украшала помада ягодного цвета. А чтобы окончательно сразить окружающих, политик надела ярко-зеленую блузку с декольте.Внезапно проснувшаяся женственность депутата всколыхнула Сеть. Одни пользователи решили, что Савченко поддалась весеннему настроению. Другие посчитали новый образ заслугой гримера, который каким-то чудом уговорил политика "стать женщиной". Между тем лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала перемены в своем имидже. Напомним, что несколько месяцев назад она отказалась от традиционной косы в пользу локонов, которые сделали депутата гораздо привлекательнее."Я очень люблю эту традиционную прическу, когда я заплетаю косу. Честно говоря, она очень удобная: с ней можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах. Тебя обдувают ветры, но коса непоколебима, и никогда в жизни ты не беспокоишься о прическе", – призналась Тимошенко. Впрочем, по словам политика, теперь она хочет походить на женщину, а не на бойца, сообщает "Страна.ua".

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