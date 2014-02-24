ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

2 марта 2017, четверг, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)
Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США.
Во время прямого эфира на украинском телеканале "112" гражданский активист и художник Сергей Поярков попросил Савченко объяснить разницу между демократической и республиканской партиями США. Бывшая военнослужащая украинской армии не смогла ответить на этот вопрос, продемонстрировав
таким образом полнейшую политическую неграмотность.
Затем нардеп стала задавать Пояркову встречные вопросы. Она посоветовала художнику "рисовать картины". Позже в прямом эфире оппоненты начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Художник в итоге предположил, что Савченко стало стыдно, и поэтому она начала нападать на него.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:46
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции

Пожилой житель Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс позволил закопать себя ради эксперимента. Перфоманс ставит целью помочь людям побороть наркозависимость, депрессию и мысли о суициде...»

сегодня, 18:43
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире..»

сегодня, 17:45
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом

Президент Украины Петр Порошенко объявил национальный траур после трагедии на шахте во Львовской области..»

сегодня, 17:45
Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко

Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

сегодня, 17:44
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»

сегодня, 17:31
Как живет Сердюков после расставания с Васильевой

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:46
Пенсионера похоронили заживо ради онлайн-трансляции

Пожилой житель Белфаста (Северная Ирландия) Джон Эдвардс позволил закопать себя ради эксперимента. Перфоманс ставит целью помочь людям побороть наркозависимость, депрессию и мысли о суициде...»

сегодня, 18:43
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
Шойгу доложил Путину о захвате Пальмиры

Армия правительства Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России одержала победу над боевиками в Пальмире..»

сегодня, 17:45
Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом

Президент Украины Петр Порошенко объявил национальный траур после трагедии на шахте во Львовской области..»

сегодня, 17:45
Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко

Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»

сегодня, 17:44
Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»

сегодня, 17:31
Как живет Сердюков после расставания с Васильевой

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.