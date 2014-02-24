Савченко оконфузилась в прямом эфире (видео)

Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США. Во время прямого эфира на украинском телеканале "112" гражданский активист и художник Сергей Поярков попросил Савченко объяснить разницу между демократической и республиканской партиями США. Бывшая военнослужащая украинской армии не смогла ответить на этот вопрос, продемонстрировав таким образом полнейшую политическую неграмотность. Затем нардеп стала задавать Пояркову встречные вопросы. Она посоветовала художнику "рисовать картины". Позже в прямом эфире оппоненты начали говорить одновременно, перебивая друг друга. Художник в итоге предположил, что Савченко стало стыдно, и поэтому она начала нападать на него.
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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»
Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»