Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков. Обрушилась с критикой она и на Петра Порошенко.По мнению Савченко, украинцы не простят главе государства пролитой крови и роста коррупции, поэтому точно не переизберут его на второй срок. "Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!", – цитирует "Газета.ru" депутата Рады. При этом сама Надежда Савченко не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах президента страны.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»
Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»
ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»
В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»