

Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу сегодня, 18:16 То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона...»

Смогут ли американские сепаратисты развалить США сегодня, 17:59 Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»

Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам сегодня, 17:46 Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецкую народную республику..»

В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага сегодня, 17:43 После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»



В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani сегодня, 17:29 На улице Академика Королёва в Останкинском районе на северо-востоке Москвы с дорогими джинсами Armani был задержан бездомный, передает Life.ru..»

В Германии испанец убил своих детей от русской жены сегодня, 16:59 Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»

Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги сегодня, 16:29 Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»

Мэр Рима попала в больницу сегодня, 16:14 Мэр Рима Вирджиния Лучи находится в одной из больниц города, передает итальянское новостное агентство ANSA..»