Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецкую народную республику. "Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", – цитирует Донецкое агентство новостей сообщение Министерства госбезопасности ДНР.
То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона...»
Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»
Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»
То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона...»
Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»
Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»