Савченко третий день подряд носит одно платье

Сменив имидж, депутат Верховной рады Надежда Савченко решила больше не задумываться о внешнем виде. Бывшая летчица третий день подряд ходит в одном и том же платье. Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать внешний вид независимого политика. Восхищение проснувшейся женственностью Надежды Савченко сменилось разочарованием. В интернете 15 марта появилась совместная фотография бывшей летчицы и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Депутат снова была запечатлена в платье, в котором ранее приятно удивила украинцев.Как писали Dni.Ru, Савченко шокировала своих соотечественников новым образом 12 марта. В прямом эфире телеканала News One она появилась в изумрудном платье и с ярким макияжем: глаза были подчеркнуты тенями, а губы украшала помада ягодного цвета. Многие предположили, что стать женственной бывшую летчицу заставили сотрудники телестудии. Впрочем, гример Алина Фан опровергла эти слухи, сообщает "Страна.ua"."Савченко сама поставила задачу – тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться", – рассказала она. Весна благотворно сказалась и на другом украинском политике Юлии Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" призналась журналистам, что хочет походить на женщину, а не на бойца.
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Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»