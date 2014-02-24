Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

25 февраля 2017, суббота, 10:44 – ИА СОЧИ-24



Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности, устроив обстрел Донбасса. На этот раз поводом открыть огонь по мирным гражданам стала поездка Надежды Савченко в ДНР."Вооруженные силы Украины начали массированный обстрелдонецкой агломерации сразу после первых сообщений о поездке Савченко. Мы неисключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных", – сообщилив оперативном командовании ДНР.Украинская армия с вечера 24 февраля выпустила 435 мин,танковых и артиллерийских снарядов более чем по 20 населенным пунктам Донбасавдоль всей линии соприкосновения. Обстрел длился несколько часов, передаетДонецкое агентство новостей.Под огнем оказались территория донецкого аэропорта, поселкиТрудовские, Александровка, Старомихайловка на западе столицы, Зайцево,Озеряновка, Гольмовский, Михайловка под Горловкой, села Жабичево, Спартак,Крутая Балка, Васильевка, Веселое Ясиноватского района, СосновскоеТельмановского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, БезыменноеНовоазовского района, район промзоны вблизи Ясиноватой, Докучаевск и окраиныДебальцево.Отмечается, что наряду с тяжелым вооружением при обстрелахукраинские военные использовали вооружение БМП, различного типа гранатометы,крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. О жертвах и пострадавшихинформации пока нет.Надежда Савченко прибыла в Донбасс 24 февраля. Она обратилась к украинцам с просьбой поддержать ее в этой поездке."Я сейчас сознательно рискую своей жизнью, чтобы освободить украинскихпленных и довести до завершения гуманитарную составляющую минскогопроцесса", – сообщила депутат.Савченко планируетпосетить украинских военнопленных в исправительной колонии в Макеевке. Вместе сдепутатом приехали руководитель Центра освобождения пленных общественнойорганизации "Офицерский корпус" Владимир Рубан и уполномоченный поправам человека в ДНР Дарья Морозова. В ходе поездки Савченко призвала лидеров"нормандской четверки" поспособствовать проведению обмена пленными поформуле "всех на всех".

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