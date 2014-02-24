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Сбербанк довел Украину до бешенства
7 марта 2017, вторник, 20:15 – ИА СОЧИ-24
"Вопрос – сколько
надо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношении
Сбербанка России, работающему в Украине? Считаю необходимым незамедлительную
реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине", -
написал на своей странице в Facebook
Аваков, сопроводив пост множеством восклицательных и вопросительных знаков.Решение российской кредитной организации буквально взбесило
министра внутренних дел Украины. "Пусть наслаждаются "финансовым
раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", – заявил он.Между тем Нацбанк Украины уже объявил о намерении ввести санкции в отношении Сбербанка. Регулятор внесет вопрос о применении ограничительных мер на рассмотрение СНБО страны, передает "Газета.ру".Ранее Сбербанк сообщил, что в ближайшие дни во всех своих
отделениях начнет обслуживание клиентов с паспортами самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик. "С момента подписания указа
президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время
для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых
видов паспортов", – пояснили в банке.
Напомним, Владимир Путин в середине февраля текущего года
подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и
лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. Данная мера временна и будет действовать до
политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Источник:
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