Сбербанк довел Украину до бешенства

7 марта 2017, вторник, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Сбербанк довел Украину до бешенства

В Киеве эмоционально отреагировали на решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал ввести санкции в отношении украинской "дочки" российской компании."Вопрос – скольконадо времени Национальному банку Украины, чтобы ввести санкции в отношенииСбербанка России, работающему в Украине? Считаю необходимым незамедлительнуюреакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине", -написал на своей странице в FacebookАваков, сопроводив пост множеством восклицательных и вопросительных знаков.Решение российской кредитной организации буквально взбесиломинистра внутренних дел Украины. "Пусть наслаждаются "финансовымраем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", – заявил он.Между тем Нацбанк Украины уже объявил о намерении ввести санкции в отношении Сбербанка. Регулятор внесет вопрос о применении ограничительных мер на рассмотрение СНБО страны, передает "Газета.ру".Ранее Сбербанк сообщил, что в ближайшие дни во всех своихотделениях начнет обслуживание клиентов с паспортами самопровозглашенныхДонецкой и Луганской народных республик. "С момента подписания указапрезидента России о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось времядля организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новыхвидов паспортов", – пояснили в банке.Напомним, Владимир Путин в середине февраля текущего годаподписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины илицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой иЛуганской областей. Данная мера временна и будет действовать дополитического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

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