Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Сбербанк России принял решение о снижении ставки по вкладам и сберегательным сертификатам в рублях на 0,3-1,05 процентного пункта. Как сообщает Ura.ru, теперь максимальная ставка по депозитам базовой и онлайн-линейки будет составлять 6,1% на 3-6 месяцев, что меньше предыдущего на 0,55 процентного пункта. Пресс-служба Сбербанка объяснила изменения снижением ключевой ставки ЦБ и действиями конкурентов, которые резко понизили процентные ставки по вкладам из-за замедления инфляции.
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»