ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко

5 апреля 2017, среда, 09:31 – СОЧИ-24

Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко
Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко
Депутат Одесского облсовета Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Такое решение принял глава государства.
Петр Порошенко назначил переехавшую на Украину 34-летнюю Марию Гайдар на высокую должность.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает
НСН.Напомним, что два года Мария Гайдар стала
заместителем председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили. Вскоре глава государства вручил ей
украинский паспорт. Мария Гайдар – политик,
журналист и общественный деятель, дочь Егора Гайдара. В 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Как писали Dni.Ru, в январе 2016 года Гайдар получила должность
вице-губернатора Одесской области и с тех пор никак себя не проявила. Вспомнить о перебежчице прессу заставил ее демонстративный отказ от российского гражданства.Однажды Мария призналась, что
не всегда носила известную фамилию. Впрочем, связь с советским
писателем, участником Гражданской и Великой Отечественной войн Аркадием
Гайдаром политик чувствует. "Я
была Гайдар до девяти лет. Потом мы уезжали с мамой и отчимом в Боливию,
и тогда мне поменяли фамилию на Смирнову. Потом я взяла обратно фамилию Гайдар – этого
хотел папа, да и я сама. Это моя семья и мои корни", – заявила она.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:58
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»

сегодня, 13:29
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда...»

сегодня, 13:29
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать объявления станций на английском языке..»

сегодня, 13:01
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

сегодня, 12:59
Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая...»

сегодня, 12:45
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети...»

сегодня, 12:45
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов

В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:58
Порошенко выставил себя на посмешище из-за Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Политологи между тем отмечают, что таким назначением украинский лидер в очередной раз поставил себя в неловкое положение...»

сегодня, 13:29
При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда...»

сегодня, 13:29
Труп россиянки в чемодане выбросила в море ее мать

Мать избавилась от умершей 27-летней россиянки, выкинув ее тело в чемодане в море. Страшная находка была обнаружена в порту итальянского города Римини...»

сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать объявления станций на английском языке..»

сегодня, 13:01
Захарова восхитилась "бесстыжим" снимком Симоньян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

сегодня, 12:59
Володин предложил обсудить молодежную политику

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в нижней палате парламентские слушания, посвященные молодежной политике. Ориентировочная дата мероприятия – 18 мая...»

сегодня, 12:45
Старушка-хохотушка сняла на видео издевательство над мужем

Веселая пожилая британка разыграла своего мужа, показав ему известный издевательский фокус. Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху пара прославилась в Сети...»

сегодня, 12:45
В Петербурге после взрыва задержали шесть террористов

В Петербурге по подозрению в содействии террористам задержаны шесть человек..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.