Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

7 марта 2017, вторник, 15:43 – ИА СОЧИ-24



Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину.Мария Максакова долгие годы защищала в Госдуме европейскиеценности. В частности, она голосовала против закона о гей-пропаганде и запретана усыновление детей иностранцами, а также критиковала закон об оскорблениичувств верующих. Об этом певица и бывший депутат рассказала норвежскому изданиюAftenposten, которое взяло интервью у якобы "самой разыскиваемой женщины России".По словам Максаковой, нынешние реалии в России еще пять летназад показались бы всем "безумными и смешными". Однако сегодня,считает оперная дива, они уже необратимы – и именно после осознания этого фактау нее возникло решение покинуть страну.Для Максаковой, которая еще недавно жила в элитныхмосковских апартаментах, отдыхала в Каннах и участвовала в праздничныхмероприятиях Кремля, новая жизнь стала испытанием. "Не то чтобы я былаочень напугана. Я только чувствую себя бессильной. Бесполезно пытатьсяобъяснить свои действия", – отметила она. А в России началась настоящая травля представителя"элиты": оперную диву уволили из Гнесинки, исключилииз партии, прекратили сотрудничество по разным проектам. Российские СМИ пишут оней и ее супруге в негативном ключе и клеймят "политической проституткой",а интернет изобилует фейковыми компроматами и угрозами, пишет издание.Максакова уверена, что травля началась из-за страховКремля: там опасаются, что все представители элиты в итоге покинут страну."Если бегут многие представители элиты, люди начитают задумываться о том,что же происходит. Думаю, это причина того, что так много злобы направленопротив меня. Они хотят напугать других, которые думают так же, как и мы",– скромно подчеркнула певица. Норвежскому изданию тезис об "утечке мозгов" понравился,и оно подкрепило его комментарием специалиста по России Хельге Блаккисрюда изНорвежского института внешней политики. "Многие из тех, кто уезжает —высокообразованные люди, в то время как приезжающие являются неквалифицированнойрабочей силой", – заявил эксперт.Автор статьи напоминает, что Денис Вороненков покинул Москвув конце октября – за несколько дней до того, как истек срок его парламентскогоиммунитета. Это русский политик, против которого ведется расследование понескольким уголовным делам, однако он всегда "чудесным образом"выходил из такого положения. По данным Панамских документов, он в период с 2007по 2012 годы владел компанией на Британских Виргинских островах. Теперь жеобъявлен в розыск за незаконный захват недвижимости в 2011 году.Издание также сообщает, что Вороненков является авторомзакона, запрещающего иностранцам владеть средствами массовой информации. Закон,по мнению норвежского издания, стал катастрофой для самых независимых газет. А прошлымлетом Вороненков предложил запретить Pokémon.

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