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Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

7 марта 2017, вторник, 15:43 – ИА СОЧИ-24

Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите
Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину.
Мария Максакова долгие годы защищала в Госдуме европейские
ценности. В частности, она голосовала против закона о гей-пропаганде и запрета
на усыновление детей иностранцами, а также критиковала закон об оскорблении
чувств верующих. Об этом певица и бывший депутат рассказала норвежскому изданию
Aftenposten, которое взяло интервью у якобы "самой разыскиваемой женщины России".По словам Максаковой, нынешние реалии в России еще пять лет
назад показались бы всем "безумными и смешными". Однако сегодня,
считает оперная дива, они уже необратимы – и именно после осознания этого факта
у нее возникло решение покинуть страну.Для Максаковой, которая еще недавно жила в элитных
московских апартаментах, отдыхала в Каннах и участвовала в праздничных
мероприятиях Кремля, новая жизнь стала испытанием. "Не то чтобы я была
очень напугана. Я только чувствую себя бессильной. Бесполезно пытаться
объяснить свои действия", – отметила она. А в России началась настоящая травля представителя
"элиты": оперную диву уволили из Гнесинки, исключили
из партии, прекратили сотрудничество по разным проектам. Российские СМИ пишут о
ней и ее супруге в негативном ключе и клеймят "политической проституткой",
а интернет изобилует фейковыми компроматами и угрозами, пишет издание.Максакова уверена, что травля началась из-за страхов
Кремля: там опасаются, что все представители элиты в итоге покинут страну.
"Если бегут многие представители элиты, люди начитают задумываться о том,
что же происходит. Думаю, это причина того, что так много злобы направлено
против меня. Они хотят напугать других, которые думают так же, как и мы",
– скромно подчеркнула певица. Норвежскому изданию тезис об "утечке мозгов" понравился,
и оно подкрепило его комментарием специалиста по России Хельге Блаккисрюда из
Норвежского института внешней политики. "Многие из тех, кто уезжает —
высокообразованные люди, в то время как приезжающие являются неквалифицированной
рабочей силой", – заявил эксперт.Автор статьи напоминает, что Денис Вороненков покинул Москву
в конце октября – за несколько дней до того, как истек срок его парламентского
иммунитета. Это русский политик, против которого ведется расследование по
нескольким уголовным делам, однако он всегда "чудесным образом"
выходил из такого положения. По данным Панамских документов, он в период с 2007
по 2012 годы владел компанией на Британских Виргинских островах. Теперь же
объявлен в розыск за незаконный захват недвижимости в 2011 году.Издание также сообщает, что Вороненков является автором
закона, запрещающего иностранцам владеть средствами массовой информации. Закон,
по мнению норвежского издания, стал катастрофой для самых независимых газет. А прошлым
летом Вороненков предложил запретить Pokémon.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:59
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сегодня, 15:46
Футболист погиб в ДТП с известной певицей

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сегодня, 15:43
Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России, – боязнь Кремля потерять российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину...»
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