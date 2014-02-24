Секретные агенты напугали внука Трампа

16 марта 2017, четверг, 21:14 – ИА СОЧИ-24



Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался.Инцидент произошел, когда агенты везли внука Дональда Трампаиз округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. Охранники бесцеремонно фотографировалисьс ребенком, пока он спал. Мальчик рассказал о случившемся маме. Родители сразуже потребовали расследовать происшествие, пишет Mother Jones."Секретная служба США осведомлена о деле, котороекасается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офиспрофессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", —заявилпредставитель Секретной службы, порекомендовав не делать в связи с инцидентомпоспешных выводов.Расследование в отношении агентов, нарушивших своиобязанности по охране внука главы государства, уже начато. СотрудникамСекретной службы приказано явиться в офис по вопросам профессиональнойответственности, передает Lenta.ru.Секретная служба США – агентство, которое подчиняетсяминистерству внутренней безопасности страны. Организация была созданапрезидентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В задачи агентов входит охранапрезидента, его семьи, а также других высокопоставленных чиновников.

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