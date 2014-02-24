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Секретные агенты напугали внука Трампа
16 марта 2017, четверг, 21:14 – ИА СОЧИ-24
Инцидент произошел, когда агенты везли внука Дональда Трампа
из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. Охранники бесцеремонно фотографировались
с ребенком, пока он спал. Мальчик рассказал о случившемся маме. Родители сразу
же потребовали расследовать происшествие, пишет Mother Jones."Секретная служба США осведомлена о деле, которое
касается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офис
профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", —заявил
представитель Секретной службы, порекомендовав не делать в связи с инцидентом
поспешных выводов.Расследование в отношении агентов, нарушивших свои
обязанности по охране внука главы государства, уже начато. Сотрудникам
Секретной службы приказано явиться в офис по вопросам профессиональной
ответственности, передает Lenta.ru.Секретная служба США – агентство, которое подчиняется
министерству внутренней безопасности страны. Организация была создана
президентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В задачи агентов входит охрана
президента, его семьи, а также других высокопоставленных чиновников.
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