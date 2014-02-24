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Секретные агенты напугали внука Трампа

16 марта 2017, четверг, 21:14 – ИА СОЧИ-24

Секретные агенты напугали внука Трампа
Секретные агенты напугали внука Трампа
Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался.
Инцидент произошел, когда агенты везли внука Дональда Трампа
из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. Охранники бесцеремонно фотографировались
с ребенком, пока он спал. Мальчик рассказал о случившемся маме. Родители сразу
же потребовали расследовать происшествие, пишет Mother Jones."Секретная служба США осведомлена о деле, которое
касается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офис
профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", —заявил
представитель Секретной службы, порекомендовав не делать в связи с инцидентом
поспешных выводов.Расследование в отношении агентов, нарушивших свои
обязанности по охране внука главы государства, уже начато. Сотрудникам
Секретной службы приказано явиться в офис по вопросам профессиональной
ответственности, передает Lenta.ru.Секретная служба США – агентство, которое подчиняется
министерству внутренней безопасности страны. Организация была создана
президентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В задачи агентов входит охрана
президента, его семьи, а также других высокопоставленных чиновников.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался...»

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сегодня, 00:00
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вчера, 22:13
Названа возможная дата президентских выборов

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина сообщила, что президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта..»

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На Ярославском шоссе загорелась Audi (видео)

В районе дома 142 на Ярославском шоссе загорелся автомобиль Audi A6..»

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Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы..»

вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»

вчера, 21:44
Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом..»

вчера, 21:29
Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената...»

вчера, 21:14
Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался...»
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