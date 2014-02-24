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Секс с чиновником хотят приравнять к взятке
28 марта 2017, вторник, 21:46 – СОЧИ-24
В России планируют расшить понятие взятки. Коррупционеров
предлагают наказывать за "услуги неимущественного характера" и предоставление
"неправомерных преимуществ". С данной инициативой выступило Министерство
юстиции, передает "Комсомольская правда".Наказывать собираются за любую попытку доставить
удовольствие крупному руководителю. Взяткой будут считаться интим-услуги, а
также трудоустройство жен и детей."Некоторые используют секс для продвижения по карьерной
лестнице. Большие начальники могут устраивать на работу своих любовниц просто
за красивые глазки. Это нужно было давно прекращать", – считает председатель
Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Источник:
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