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Семья питерского смертника исчезла перед терактом
5 апреля 2017, среда, 09:14 – СОЧИ-24
На связь с журналистами вышел только дядя Акбаржона
Джалилова Имаджон. Он заявил, что племянник не был религиозным
фанатиком, передает агентство 24.kg.
Молодой человек регулярно посещал
мечеть, однако не был замечен в приверженности экстремистским взглядам, подчеркнул Имаджон. При этом он отметил, что толком не общается с родственниками.
О месте нахождения родителей террориста поступает противоречивая информация. Корреспондент RT сообщил, что родственники Джалилова прибыли в Санкт-Петербург рейсом из города Ош. Эти данные он подкрепил видеозаписью из аэропорта Пулково.
В свою очередь газета "Известия" пишет, что родителей смертника вызывали на допросы в КГБ Киргизии. Их дом долго был закрыт, а вокруг
бродили местные журналисты. Когда Джалиловых отпустили, они решили не возвращаться из-за представителей СМИ.
Соседи охарактеризовали эту семью как положительную и дружную. У Акбаржона есть младший брат Аброржон (в 2017 году он
должен окончить школу), а также сестра, которая вышла замуж и переехала. "Накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего
Аброржона", – отметили соседи.
Между тем следователи выяснили, где в последнее
время жил Акбаржон Джалилов. В доме уже провели обыск. "На изъятых с
камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода
подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", – рассказала официальный представитель
Следственного комитета Светлана Петренко.
Напомним, что 3 апреля около 15:00 в метро
Санкт-Петербурга произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями
"Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба
сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Жертвами трагедии стали 14 человек, еще 61 пострадал.
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