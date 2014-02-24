Семья питерского смертника исчезла перед терактом

5 апреля 2017, среда, 09:14 – СОЧИ-24



Семья питерского смертника исчезла перед терактом

Незадолго до сообщения о теракте в Санкт-Петербурге семья смертника Акбаржона Джалилова, проживавшая в киргизском городе Ош, загадочно исчезла. Пропали не только родители террориста, но и его младший брат.На связь с журналистами вышел только дядя АкбаржонаДжалилова Имаджон. Он заявил, что племянник не был религиознымфанатиком, передает агентство 24.kg.Молодой человек регулярно посещалмечеть, однако не был замечен в приверженности экстремистским взглядам, подчеркнул Имаджон. При этом он отметил, что толком не общается с родственниками.О месте нахождения родителей террориста поступает противоречивая информация. Корреспондент RT сообщил, что родственники Джалилова прибыли в Санкт-Петербург рейсом из города Ош. Эти данные он подкрепил видеозаписью из аэропорта Пулково.В свою очередь газета "Известия" пишет, что родителей смертника вызывали на допросы в КГБ Киргизии. Их дом долго был закрыт, а вокругбродили местные журналисты. Когда Джалиловых отпустили, они решили не возвращаться из-за представителей СМИ.Соседи охарактеризовали эту семью как положительную и дружную. У Акбаржона есть младший брат Аброржон (в 2017 году ондолжен окончить школу), а также сестра, которая вышла замуж и переехала. "Накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшегоАброржона", – отметили соседи.Между тем следователи выяснили, где в последнеевремя жил Акбаржон Джалилов. В доме уже провели обыск. "На изъятых скамер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выходаподозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", – рассказала официальный представительСледственного комитета Светлана Петренко.Напомним, что 3 апреля около 15:00 в метроСанкт-Петербурга произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями"Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомбасдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Жертвами трагедии стали 14 человек, еще 61 пострадал.

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