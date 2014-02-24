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Сердюков занялся секретными глушилками Минобороны
13 января 2017, пятница, 11:14 – ИА СОЧИ-24
Брянский электромеханический завод стал новой ступенькой к
славе для скандального чиновника. Анатолий Сердюков – член совета
директоров крупного оборонного предприятия АО "БЭМЗ". Завод
производит по заказу Минобороны комплексы радиоэлектронной борьбы, станции
радиоконтроля и радиотехнической разведки, а также системы приема и обработки
данных со спутников.Четвертью акций предприятия владеет госкорпорация "Ростех",
еще 75% – у концерна "Радиоэлектронные технологии". Заказов у завода
хватает: в прошлом году сумма контрактов составила 625 миллионов рублей.Пост министра обороны Анатолий Сердюков оставил в 2012 году:
тогда разразился скандал по поводу хищений в министерстве. Однако спустя лишь год после отставки он занял пост гендиректора Федерального
исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в
корпорацию "Ростех". И пошел вверх по карьерной лестнице: в 2015-м назначен исполнительным директором по авиационному кластеру корпорации, а затем стал
членом совета директоров "Вертолетов России". В сентябре 2016 года
Сердюков вошел в состав правления госкорпорации "Ростех", напоминает Life.ru.Брянский электромеханический завод производит станции мощных
шумовых помех СПН-4. Это три КамАЗа с оборудованием для защиты наземных
объектов от самолетов-разведчиков, прицельного бомбометания и ракетного
обстрела. В списке продукции предприятия – станция помех радиовзрывателям
артиллерийских боеприпасов СПР-2. На поле боя эта машина может уберечь пехоту и
технику от попадания боеприпасов с радиовзрывателем на площади до 60 гектаров. Известен БЭМЗ и разработками для гражданской сферы.
Это, в частности, система контроля за состоянием железнодорожных путей, а также
ходовой части самого поезда. Другой выпускаемый прибор известен врачам. Аппарат
"Градиент-1" лечит различные недуги с помощью низкочастотного
магнитного поля.
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