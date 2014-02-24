Серия снежных зарядов ударит по Москве

Вот уже несколько дней москвичи страдают от внезапного похолодания и снежных осадков. По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится и 28 марта из-за очередного "ныряющего" циклона из Скандинавии. По данным метеорологов, днем 28 марта в столице будет облачно. Как и вчера, 27 марта, время от времени будет идти снег, передают "Метеоновости" со ссылкой на Метеобюро Москвы. Сохранится довольно прохладная погода – столбик термометра не поднимется выше +3 градусов. При этом специалисты подчеркивают, что среднесуточные показатели температуры воздуха окажутся в пределах нормы. Ветер – северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Эксперты предупреждают, что резкая смена погоды может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Особенно тяжело придется тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также перенесшим инфаркт или инсульт. Из-за повышенной влажности не исключены обострения у москвичей, страдающих хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Кроме того, порывистый ветер может стать причиной тревоги и бессонницы у людей с психоэмоциональными нарушениями. Напомним, снегопад обрушился на Москву в ночь с 26 на 27 марта. По данным специалистов, за ночь в столице выпало 26,5% месячной нормы осадков. Днем же погода циклически менялась – после заряда мокрого снега на несколько минут выглядывало солнце, а затем снова становилось пасмурно.
На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»
На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»